Antwerpse pater Charles Deckers zalig verklaard in Algerije RPM

08 december 2018

15u30

Bron: Belga 4 Tijdens een sobere maar indrukwekkende plechtigheid heeft kardinaal Giovanni Becciu, prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen, deze namiddag de Antwerpse pater Charles Deckers en achttien andere martelaren zalig verklaard. De ceremonie vond plaats op de esplanade van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Kruis in de stad Oran, in het noordwesten van Algerije. De negentien martelaars werden allen in de jaren 1990 omwille van hun katholieke geloof vermoord.

Elk van de negentien martelaars was gefascineerd door de islam en de Arabische cultuur. Zij kozen ervoor in Algerije te blijven ook toen de terreur van de radicale islamitische groepering GIA aan 150.000 mensen het leven kostte, waaronder veel gewone burgers en moslims. Ze werden zelf met de dood bedreigd en werden uiteindelijk vermoord.

De zaligverklaring was de eerste plechtigheid van dergelijke omvang in het overwegend islamitische land. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de Algerijnse minister van Religieuze Aangelegenheden en door een twintigtal imams. Ook ons land was op de plechtigheid aanwezig. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en de Belgische ambassadeur in Algerije vertegenwoordigden België tijdens de ceremonie. Ook een delegatie van de familie Deckers werd gestuurd.

De plechtigheid werd rechtstreeks uitgezonden door de Algerijnse televisie en door de Franse katholieke zender KTO. Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van de islamitische terreur in Algerije.