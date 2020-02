Antwerpse kleermaker en vriendin ontsnappen aan dood bij overval in Zuid-Afrika: “Ik was zeker dat ze me zouden vermoorden” Koen Van De Sype

19 februari 2020

12u14

Bron: Eigen berichtgeving 2 De Antwerpse kleermaker Tommaso Bordoni (29) en zijn Nederlandse vriendin Linsey de Waele (25) zijn aan de dood ontsnapt bij een overval in Zuid-Afrika. Het koppel was met vakantie in het land, toen Tommaso op de avond van Valentijn plots oog in oog stond met twee gewapende kerels in de slaapkamer van hun verblijf. “Ik was zeker dat ze me zouden vermoorden”, vertelt de man - die sindsdien gekweld wordt door paniekaanvallen - aan de redactie van HLN.

Tommaso en Linsey hadden er al een prachtige reis opzitten toen het noodlot toesloeg. Ze waren op 5 februari naar Zuid-Afrika gevlogen om er een vriend te kleden die er in het huwelijksbootje zou stappen en hadden besloten om er een korte vakantie aan vast te knopen. Die bracht hen van het feestgedruis net buiten Kaapstad naar het idyllische Addo, vlakbij Port Elizabeth. Een plaats die bekend is om zijn olifanten en de adembenemende safari’s die je er kan maken.

Valentijn

“Het was Valentijn en we hadden een superleuke dag gehad”, doet Linsey het verhaal vanuit Zuid-Afrika. “We hadden het plaatselijke olifantenpark bezocht en waren gezellig uit eten geweest. Nadat we nog een laatste wijntje hadden gedronken op het terras van ons vakantieverblijf – een omheinde boerderij die omgebouwd was tot flats en lovende reviews had gekregen op Booking.com – ging ik naar de badkamer om een douche te nemen. Even later hoorde ik Tommaso ook naar binnen komen. En plots voor zijn leven smeken: ‘Vermoord me alsjeblief niet. Neem alles wat je wil.’”





“Ik zat op de grond in onze slaapkamer en had net mijn smartphone in het stopcontact gestopt, toen er twee mannen binnen kwamen gewandeld”, gaat Tommaso verder. “Ik dacht dat ze van het personeel waren. Voor ik het goed en wel besefte, hielden ze een revolver tegen mijn hoofd en een mes tegen mijn keel. Ik begon te beven en te huilen en zei hen dat ze alles mochten meenemen wat ze wilden: mijn smartphone, ons geld, onze bankkaarten, onze huurauto. Ik heb hen verscheidene keren gesmeekt om me niet te vermoorden.” (lees hieronder verder)

Daarop ging Tommaso met de mannen naar buiten, om hen te tonen waar de wagen stond. “Dat was het moment dat ik besefte dat ik het niet zou overleven”, snikt Tommaso. “Linsey was toen nog altijd in de badkamer en het was een troost dat zij dan toch tenminste veilig zou zijn.”

De mannen liepen het tuinpad af naar de parking en het was de huurwagen van het koppel die het leven van Tommaso uiteindelijk redde. “Ze kregen hem niet meteen aan de praat en ik maakte van de verwarring gebruik om het op een lopen te zetten. Terug naar ons appartement.”

Intussen was Linsey uit de badkamer gekomen en ook naar buiten gerend. “Ze was aan het roepen, helemaal in paniek”, aldus Tommaso. “Ik heb haar weer mee naar binnen gesleurd en daarop zijn we langs een andere toegangsdeur uit de flat weggevlucht.”

Vermoeden

Terwijl ze langs de andere appartementen van de boerderij liepen, bonkten ze overal op ramen en deuren. Hopend dat iemand hen binnen zou laten. Ze hadden geluk. Een ander koppel uit Europa deed open en liet hen erin. Vandaar belden Tommaso en Linsey de politie. Een kwartier later was die massaal ter plaatse. “Ze leken een vermoeden te hebben wie de daders konden zijn”, aldus Linsey. “Ze waren al een tijdje op zoek naar hen. De overvallers bleken uiteindelijk verdwenen te zijn met drie tassen, kleding, onze paspoorten, rijbewijzen, kredietkaarten en onze huissleutels.” (lees hieronder verder)

In Addo worden wel vaker toeristen overvallen en dat loopt niet altijd goed af. Volgens The Herald – de oudste krant van Zuid-Afrika – zit de misdaad in de regio in de lift. “Volgens de politie was dit de 46ste incident in Addo dit jaar”, aldus Tommaso. “Dat is ongeveer een zaak per dag. We hebben eigenlijk nog geluk gehad. We hebben verhalen gehoord van toeristen die verkracht, vermoord en in stukken gesneden werden. Alsof het allemaal niets was.”

Intussen is het koppel nog altijd aan het bekomen van wat er gebeurd is. Hun beproeving is echter nog niet voorbij. Want doordat ook hun identiteitspapieren gestolen werden, konden ze zondag niet naar huis vliegen zoals gepland. Tommaso heeft intussen wel de nodige documenten verkregen op ons consulaat in Kaapstad, maar op die van Linsey is het nog wachten tot donderdag. Het koppel hoopt vrijdag weer naar huis te kunnen. Intussen is het afwachten.

Paniekaanvallen

“Ik ben blij dat mijn vriendin bij me is, ze is een ongelofelijke steun”, aldus Tommaso. “Ik heb zware paniekaanvallen. Eentje heeft zelfs drie uur geduurd. Dan ben ik een wrak. Linsey weet gelukkig wat ze moet doen en wie ze moet bellen, familie en vrienden, om me weer kalm te krijgen. Een arts hier heeft vastgesteld dat we getraumatiseerd zijn en medicatie voorgeschreven. Onze ouders hebben thuis ook al slachtofferhulp geregeld. Zodat we dit kunnen verwerken.” (lees hieronder verder)

De solidariteit en de hulp die ze aangeboden krijgen in Zuid-Afrika, zijn hen wel een hart onder de riem. “De uitbaters van ons vakantieverblijf waren heel behulpzaam”, klinkt het. “Ze kwamen meteen ter plaatse om te helpen. Heel lieve mensen. Ze zijn de hele nacht bij ons gebleven en hebben ons wat cash geld gegeven zodat we een tijdje verder konden. Ze zorgden ook voor een ander onderkomen. Tot vrijdag verblijven we nog bij vrienden.”

Het blijkt vooral lastig te zijn als het stil is. “Bij elk geluid dat Linsey hoort, schrikt ze op en begint ze te beven”, gaat Tommaso verder. “En als ikzelf mijn ogen dichtdoe, speelt alles zich opnieuw af. Het is voor ons allebei erg zwaar. Het ene moment gaat het goed, het andere breken we weer. Ik zal blij zijn als we hier weg kunnen.”

