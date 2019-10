Exclusief voor abonnees

Antwerpenaar staat terecht voor kindermisbruik in Oeganda: wat gebeurde in ‘Bery’s Place’?

Bruno Struys

24 oktober 2019

Bron: De Morgen

De Antwerpenaar Bernhard G. (71) zette zich tien jaar in voor de opvang van misbruikte meisjes in Oeganda, nu staat hij er zelf terecht voor grootschalig kindermisbruik. Wat gebeurde er in ‘Bery’s Place’? Er waren al langer geruchten over “die Belg die samenwoont met minderjarige meisjes”.