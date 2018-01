Antwerpenaar (60) na een week vrijgelaten op Filipijnen mvdb

12u12

Bron: Gazet van Antwerpen 1 Hendrik Andries Koen V.d.B . De opgepakte Antwerpenaar Koen V.d.B. (60) is vrijgelaten in de Filipijnen, zo meldt Gazet van Antwerpen. Hij zat meer dan een week vast in een politiecel.

Koen V.d.B. kwam vrij na het betalen van een borgsom van 3.000 euro. Een rechter moet nog beslissen of hij de Filipijnen mag verlaten.

De man werd op tweede kerstdag opgepakt aan een busstation in de provinciestad Cebu. Hij werd gearresteerd op verdenking van kinderhandel. V.d.B.was in het bijzijn een Filipijnse vriend (53) en diens vier jonge kleinkinderen.

Volgens een strenge Filipijnse wet is het voor volwassenen verboden om zich met minderjarigen jonger dan 12 in bepaalde ruimtes te bevinden, als er geen familieverband is.

Het gezelschap van V.d.B. verklaarde meteen dat Koen V.d.B. een familievriend is, maar toch werd hij opgepakt