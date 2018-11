Antropoloog overleefde wel ontmoeting met stam die Amerikaan ombracht: “Triest dat John Chau moest sterven, maar hij heeft grote fout gemaakt” Karen Van Eyken

29 november 2018

16u42

Bron: BBC, Die Welt, New York Times 0 John Chau wilde de bewoners van het eiland Noord Sentinel tot het christendom bekeren. Maar dat liep faliekant af. Antropoloog Triloknath Pandit kent de geïsoleerde stam als geen ander. Hij legt uit waarom de Amerikaanse missionaris de dood vond.

“Ik wil niet sterven”, schreef Chau in zijn dagboek nadat een eerste ontmoeting met de bewoners van het afgelegen eiland in de Golf van Bengalen geen succes was gebleken. Ze verjoegen hem met een pijl die afketste op de Bijbel die hij bij zich droeg. Toen kon de man dus in allerijl ontkomen, maar toch besloot hij om wat later terug te gaan. Hij zou het niet overleven. Op 16 november werd de Amerikaan met pijl en boog omgebracht door de eilandbewoners nadat hij een tweede keer had geprobeerd om contact te leggen.

De Indiase politie tracht nu de stoffelijke resten van de missionaris te recupereren, maar dat blijkt geen eenvoudige zaak. Een eerste poging moest worden gestaakt nadat een team het eiland met de boot genaderd was tot op 400 meter en door verrekijkers zag hoe leden van de stam gewapend met pijl en boog de agenten in de gaten hielden.

De politie gaat na met antropologen, waaronder de Indiër Triloknath Pandit, hoe ze het verder moet aanpakken. Al in 1967 leidde Pandit een expeditie naar Noord Sentinel. Toen de wetenschappers voor het eerst voet aan wal zetten, liepen ze meteen de jungle in, maar kwamen de stam niet tegen - hoewel ze er zeker van waren dat de eilandbewoners hen in het oog hielden. Ze ontdekten een nederzetting van ongeveer 18 hutten. Ze troffen pijlen, bogen en speren aan.

Er zouden daarna nog meer expedities volgen, maar het eiland betreden lukte niet meer. De stamleden reageerden al zeer vijandig toen ze het eiland nog maar probeerden te naderen. “Enkel bij ons eerste bezoek hebben we op het eiland rondgelopen”, verklaart Pandit. “We namen hun waarschuwingssignalen serieus.”

Bij elke expeditie hadden ze geschenken bij zoals kokosnoten, metalen voorwerpen en levende varkens die ze op het strand achterlieten. Vanop een veilige afstand namen ze de reacties van de eilandbewoners waar. Ze reageerden altijd afwijzend.

“Wij begrepen hun taal niet, maar het was maar al te duidelijk dat ze ons niet op hun eiland wilden hebben”, legt de antropoloog uit. Hij heeft altijd naar hen geluisterd, hun wil gerespecteerd en dat had Chau ook moeten doen. “Hij provoceerde hen nadat ze duidelijk hadden gemaakt dat hij niet welkom was”, aldus de 84-jarige Pandit.

In al die jaren slaagde de man er slechts één keer in om echt dicht bij de stamleden zelf te komen. Dat was in 1991. Toen waagden enkele stamleden zich in het water en liepen naar de expeditieboot om de kokosnoten die de onderzoekers hadden meegebracht, in ontvangst te nemen. Waarom ze dat eenmaal hebben gedaan, weet Pandit niet. Maar een jongen met een mes maakte hem duidelijk dat hij zeker niet naar het strand mocht komen.

In een interview met de BBC zegt de antropoloog dat de eilandbewoners de bezoekers wel bedreigden, maar dat het nooit escaleerde: “Het maakt me verdrietig dat de jongeman moest sterven.” Tegelijkertijd benadrukt hij: “Maar hij heeft een fout gemaakt.” Chau had volgens Pandit ruimschoots de gelegenheid om zich in veiligheid te brengen, maar hij wilde van geen wijken weten en betaalde die onverzettelijkheid met zijn leven.

“De stamleden geven altijd voldoende waarschuwingssignalen”, zegt de man daarover. “Buitenstaanders moeten dat respecteren en onmiddellijk op hun stappen terugkeren.”

Hoewel de jonge Amerikaanse zendeling werd vermoord, wil de antropoloog de bewoners niet als moorddadig bestempelen. “Wij zijn toch de indringers”, meent hij. “Het zijn toch wij die hun territorium willen betreden. We moeten hun wens respecteren om niet gestoord te willen worden.”

Inmiddels is een bezoek aan het eiland verboden. De Indiase autoriteiten proberen erover te waken dat de Sentinelezen met rust worden gelaten.