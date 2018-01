Antony wil foto’s maken van familie-uitje en draagt metalen statief op zijn rug. Dat blijkt slechte beslissing als onweer losbreekt Koen Van De Sype

16u02

De droomvakantie van een Australische familie is op nieuwjaarsdag in een nachtmerrie veranderd. Antony Van Der Meer (35) was met zijn vrouw Jessica, zijn schoonmoeder, zijn zus en zijn schoonbroer de bekende Rim Walk aan het doen in Kings Canyon, toen een hevig onweer losbarstte. De man wou de tocht vastleggen op foto en had een metalen statief op zijn rug gebonden. Dat zou fataal blijken.

Het noodlot sloeg maandagavond toe, rond 17 uur plaatselijke tijd. Antony uit Adelaide was samen met zijn familie een route van 6 kilometer aan het volgen in Kings Canyon, in het hart van Australië. Die plek is bekend om zijn prachtige uitzichten, maar ook om zijn noodweer. Ze waren net even gestopt op de top van de canyon, toen het plots begon te stortregenen.

Meteen pakten ze al hun spullen, om snel verder te gaan in de richting van de parking. Antony – die de taak had gekregen om de tocht vast te leggen op foto – bond de metalen driepoot van zijn camera op zijn rug en de groep zette zich in beweging. Kort daarop sloeg de bliksem op hen in. Volgens de politie van het Northern Teritory zou het statief als geleider hebben gefungeerd en verantwoordelijk geweest zijn voor de inslag. Het drama gebeurde op amper 500 meter van de parking. (lees hieronder verder)

Antony viel op de grond, net als zijn familieleden. Toen die weer bij kennis kwamen en beseften wat er was gebeurd, begonnen ze meteen kunstmatige reanimatie toe te passen op de man. Maar ondanks al hun inspanningen konden ze hem niet bij kennis brengen. Doordat de plaats moeilijk te bereiken is en het noodweer bleef aanhouden, hadden de hulpdiensten alle moeite om ter plaatse te raken. Twee uur later lukte dat uiteindelijk toch, maar ze konden niets meer voor Antony doen.

“We hebben het lichaam geborgen”, aldus een woordvoerder van de politie. “De andere wandelaars waren niet gewond, maar wel in shock. Ze waren bijna aan het einde van het wandelpad toen twee stormfronten samenkwamen. Er was flink wat regen en bliksem en ongelukkig genoeg is die laatste ingeslagen op het statief dat de overleden man op zijn rug droeg.” (lees hieronder verder)

Van Der Meer werkte als retailmanager bij een bedrijf dat softwarediensten aanbiedt. Daarvoor was hij bijna zes jaar actief voor een radiostation, Fresh92.7. Hij was samen met zijn vrouw van plan om dit jaar voor een kindje te gaan. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen voor de “ongelofelijke man, zoon, broer en vriend”. “Hij bracht licht in ons leven”, volgens een familielid. “Hij had een groot hart, was vrijgevig en supergrappig”, klinkt het op een andere pagina die hem eer brengt.

