Antonio (95) woont al 68 jaar in Engeland maar moet dat nu ook bewijzen om te mogen blijven na de brexit Joeri Vlemings

17 februari 2020

11u18

Bron: The Guardian 0 Antonio Finelli is een 95-jarige Italiaan die al 68 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont. Hij diende een aanvraag in om als EU-burger ook na de brexit in het land te mogen verblijven. De overheid vraagt hem nu te bewijzen dat hij wel degelijk een Britse inwoner is. “Niet fair”, vindt Finelli.

In 1952 belandde de Italiaan Antonio Finelli in het Verenigd Koninkrijk. Het was de naoorlogse periode. Engeland werkte aan de heropbouw en trok daarvoor ook migranten aan. Finelli ging daarop in, en zou niet meer weggaan uit het Verenigd Koninkrijk. Zijn vrouw en enige zoon zijn inmiddels overleden. Zelf hoopt hij ook post-brexit, na juni volgend jaar, in zijn nieuwe thuisland te kunnen verblijven, waar ook zijn kleinkinderen hun leven opbouwden.

Maar Home Office eist nu bewijzen via bankuittreksels van vijf opeenvolgende jaren dat hij in Engeland heeft gewoond. Blijkbaar vonden ze zelf geen officiële papieren terug, ook al trekt Finelli al 32 jaar een Brits pensioen en woont hij al bijna 70 jaar in Engeland. “Ik was verrast omdat ik een vreemdelingencertificaat had”, zegt hij. Dat is het document dat immigranten kregen die naar Engeland kwamen tussen 1918 en 1957. “Ik heb altijd mijn pensioen getrokken en heel mijn leven gewerkt, dus ik snap niet waarom ik met rekeninguittreksels moet afkomen”, aldus Finelli.

101 of 1 jaar oud?

De bejaarde man uit Londen is niet de enige die vandaag met stress kampt omdat hij een hele administratieve rompslomp door moet om in het Verenigd Koninkrijk te mogen blijven. Het gaat vaak om oudere, kwetsbare mensen, die niet begrijpen waarom ze op latere leeftijd nog worden geviseerd. Zoals Giovanni Palmiero, bijna 101 en ook Italiaan. Straffer nog: toevallig kenden Finelli en Palmiero elkaar als kind in Italië. Palmiero moest aan zijn ouders vragen om een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor hem in te dienen, omdat Home Office dacht dat de man op 28 februari niet 101 maar 1 jaar oud zal zijn.

Volgens Dimitri Scarlato, een vrijwilliger die deze mensen bijstaat, zijn er in heel het Verenigd Koninkrijk mogelijk tienduizenden gelijkaardige gevallen te vinden. Zelf kreeg hij al te maken met meer dan honderd aanvragen met ontbrekende documenten. “Alsof hij niet bestaat”, zegt hij boos over de aanpak van Finelli door de overheid. Scarlato wijt het probleem aan het feit dat de pensioengegevens in Groot-Brittannië niet gedigitaliseerd zijn.