Antonio (50) steekt als eerste Stille Oceaan over op paddle board: “Elke dag plastic zien drijven” LH

27 augustus 2019

14u07

Bron: CNN, Sky News 0 Een bijna drie maanden durende reis op een paddle board over de Stille Oceaan? Het lijkt een gek idee voor een normale sterveling, voor de 50-jarige Antonio de la Rosa was het gewoon een nieuwe uitdaging. De Spaanse duursporter voltooide een heroïsche reis van liefst 4.750 kilometer van San Francisco (Californië) naar Oahu (Hawaï).

“Ik voel me zo goed na 76 dagen op zee”, vertelde een vermoeide maar tevreden de la Rosa aan CNN na zijn aankomst. De Spanjaard vertrok op 9 juni in San Francisco en voltooide afgelopen zaterdag een reis van exact 76 dagen, 5 uur en 22 minuten. Hij hoopt dat hij met zijn trip de aandacht heeft kunnen vestigen op het probleem van plasticvervuiling in de oceanen. Aan Hawaii News zei de sportieveling dat hij elke dag plastic, netten en ander afval zag drijven.

De la Rosa had gedurende zijn epische reis geen ondersteuning van andere boten, dus nam hij alles mee wat hij nodig had - van voedsel voor 90 dagen tot een ontziltingssysteem voor drinkwater - op zijn paddle board van 7,3 meter. Daarnaast waren er zonnepanelen aan boord om zijn GPS, communicatie en andere apparatuur op te laden. Het volledig geladen paddle board woog ruim 680 kilo en had geen motoren. “Mijn armen en benen zijn mijn motor”, aldus de la Rosa. Op een goede dag kon hij 40 of 50 mijl peddelen, goed voor 8 tot 10 uur extreme sport.

De kleine boot had een slaapgedeelte, maar op veel rust moest de man niet rekenen omdat hij elk uur zijn GPS-coördinaten moest controleren zodat zijn vaartuig op koers bleef. De man werd zelfs eenmaal uit koers geslagen door tropische storm Flossie, die begin augustus over de Stille Oceaan richting Hawaï trok. Nieuwsgierigen konden afgelopen maanden Antonio’s avonturen volgen op zijn Facebookpagina.