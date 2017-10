Antiterreuronderzoek geopend na vondst zelfgemaakte bom in Parijs bewerkt door: mvdb

23u23

Bron: Belga 0 AP Het parket van Parijs heeft een antiterreuronderzoek geopend na de vondst van een zelfgemaakte bom afgelopen vrijdag. Dat zeggen bronnen dicht bij het onderzoek vandaag. Er zouden al vijf mensen zijn opgepakt.

De politie trof in een hal in een appartementsgebouw in het westen van de Franse hoofdstad twee gasflessen aan. Op de stoep voor het gebouw stonden er nog eens twee, zegt een bron die zo de informatie van Le Point bevestigt. In de buurt van de gasflessen vonden onderzoekers ook koolwaterstoffen en een draagbare telefoon met draden die bevestigd waren aan een "ontstekingsmechanisme", zeggen twee bronnen.



Maandagavond zouden er in het kader van het onderzoek al vijf arrestaties zijn verricht.