Antisemitisme neemt toe in Europa volgens Joodse jongeren

04 juli 2019

17u22

Bron: ANP 2 Vier op vijf Joodse Europeanen tussen 16 en 34 jaar zeggen dat het antisemitisme in hun land de afgelopen jaren is toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA).

Van de 2.700 ondervraagden in de twaalf EU-lidstaten waar naar schatting 96 procent van de Joodse bevolking woont, zegt 44 procent te maken hebben gehad met antisemitisme. Maar 80 procent doet geen aangifte als ze te maken krijgen met intimidatie.



In een eerder onderzoek onder ouderen, gaf 12 procent aan weleens geconfronteerd te zijn geweest met antisemitische uitlatingen en pesterijen maar ook die groep stapt niet snel naar de politie.



Bezorgdheid

Bijna de helft van de jonge Joodse EU-burgers draagt in het openbaar liever geen opvallende spullen (zoals een keppeltje) die de Joodse identiteit weergeven. Dat vermijden ze uit bezorgdheid voor de mogelijke gevolgen. En vier op de tien heeft al eens overwogen te emigreren uit een gevoel van onveiligheid.



"Antisemitisme is een bedreiging van onze Europese waarden", reageert EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) op het onderzoek. "De strijd tegen antisemitisme moet een prioriteit zijn." Driekwart van de ondervraagde Joodse jongeren bespeurt overigens ook een toenemende haat tegen moslims in de EU.