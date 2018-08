Antisemitische misdrijven in Duitsland met tien procent gestegen in eerste helft 2018

08 augustus 2018

Bron: Belga

Het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland is de eerste helft van 2018 met ruim tien procent gestegen van 362 naar 401 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat deelde de regering mee in antwoord op een vraag van het linkse parlementslid Petra Pau (Die Linke).