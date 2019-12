Antisemitische graffiti op handelszaken en synagoge in Londen AW

29 december 2019

17u39

Bron: Belga 3 De Londense politie heeft een onderzoek ingesteld nadat in Londen antisemitische graffiti aangetroffen is op een synagoge en op handelszaken. De graffiti werd aangebracht in Belsize Park en Hampstead.

Het misdrijf werd zaterdag om 23.30 uur lokale tijd gemeld aan de politie en valt in de viering van het joodse lichtfeest, de Chanoeka. Enkele uren eerder was er in New York een steekpartij in het huis van een rabbijn. De gouverneur van New York had het over "een terroristische daad".

In Londen werd er een rode davidster aangebracht naast het opschrift “9 11". Dat zou kunnen verwijzen naar een complottheorie die de joden verantwoordelijk acht voor de aanslagen van 11 september 2001 in de VS.

Verontrustend

De politie van Londen laat in een persbericht weten dat het "duidelijk een verontrustend incident" is dat "we ernstig nemen". De politie zal patrouilleren in de betrokken buurten.

Labour-leider Jeremy Corbyn, die verweten wordt slap op te treden tegen antisemitisme binnen zijn partij, veroordeelde prompt de graffiti op Twitter en stuurde een boodschap van "liefde en solidariteit" naar de joodse gemeenschap.

How terrible that Chanukah started with a message of hope and on this last day we face antisemitic graffiti in London and horrific stabbings at a party in New York. We stand with all our communities facing hate.



We send love and solidarity to Jewish communities around the world. Jeremy Corbyn(@ jeremycorbyn) link