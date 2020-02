Antisemitisch reliëf mag aan Duitse kerk blijven hangen jv

04 februari 2020

21u10

Bron: ANP/DPA 1 Een middeleeuws antisemitisch beeld op een kerk in het Duitse Wittenberg mag blijven hangen. Een rechtbank in Naumberg wees een klacht af van een lid van de Joodse gemeenschap in Duitsland.

Het uit de 13de eeuw stammende reliëf ‘Jodenzeug’ op de gevel van de kerk is op zich een belediging. Het laat onder andere Joden zien die aan de uiers van een zeug hangen. Maar volgens de rechtbank is het tegenwoordig onderdeel van een gedenkteken met verklarende tekst op een plaquette en heeft het daardoor geen beledigend karakter meer.

Volgens de klager is het beeld een belediging van de Joodse gemeenschap en een dagelijks symbool voor antisemitisme in de kerk en in de samenleving. Hij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Wittenberg is een centrum van protestantisme waar de theoloog Martin Luther zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten formuleerde en de reformatie inleidde. Luther (1483-1546) stond ook bekend als antisemiet.