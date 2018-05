Antieke Levi's verkocht voor recordbedrag van 100.000 dollar lva

27 mei 2018

03u20

Bron: AD 0 Een 125-jaar oude Levi's spijkerbroek heeft bij een verkoop ongeveer 100.000 dollar opgebracht. Het precieze bedrag en de identiteit van de koper, die in Zuidoost-Azië woont, zijn niet bekend gemaakt.

De blauwe spijkerbroek van Levi Strauss & Co is een waar collectors item. De stof werd aan het einde van de 19de eeuw geproduceerd in een molen in New Hampshire en de jeans werd vervolgens in elkaar gezet door een vestiging van Levi's in San Francisco. Een Amerikaanse winkelier, Solomon Warner, werd in 1893 de gelukkige eigenaar van de spijkerbroek.

In tegenstelling tot de moderne Levis had de jeans in die tijd slechts één achterzak. Er waren geen riemlussen omdat mannen toen bretellen gebruikten. "De koper is een ware liefhebber van oude Levi's", zei Daniel Buck Soules van Daniel Buck Auctions in een reactie.

De jeans lag tientallen jaren opgeslagen in een koffer en verkeerde in onberispelijke staat, aangezien Warner hem slechts een paar keer heeft gedragen voordat hij ziek werd, zei Soules. De broek werd in 2016 al eens aangeboden op een veiling, maar werd destijds niet verkocht.

Antieke jeans zijn zeer geliefd, aldus Soules. Eerder werd een Levi's 501 uit 1880 al voor 60.000 dollar verkocht aan een Japanse verzamelaar.