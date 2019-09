Anti-Zwarte Pietactivist veroordeeld voor doodsbedreigingen mvdb

24 september 2019

24 september 2019

Bron: ANP

De Nederlander Michael van Zeijl, een 38-jarige anti-Zwarte Pietactivist die via Facebook dreigementen uitte tegen (de vertolker van) Sinterklaas, is veroordeeld tot een week voorwaardelijk celstraf en een boete van 500 euro.

De man had in oktober 2018 twee afbeeldingen bewerkt en voorzien van dreigende teksten. De rechtbank in de stad Alkmaar (Noord-Holland) stelt dat hij met één van deze afbeeldingen te ver is gegaan, omdat die opgevat kan worden als doodsbedreiging. Het ging in zijn ogen om satire en vrijheid van meningsuiting, maar volgens de rechtbank gaat dat in dit geval niet op.

De gewraakte afbeelding is een bewerking van een bekende foto van president John F. Kennedy, vlak voordat een scherpschutter hem doodde. Het hoofd van de president is vervangen door het hoofd van Sinterklaas, waarbij de tekst is geplaatst: “Voor alle fragiele kolonisten is er deze versie zonder kinderen”. Hij verwees daarmee naar een bericht dat hij een jaar eerder op social media had gezet met de boodschap: “Zit niks anders op. We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen er getuige van zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten?”

Aan de voorwaardelijke celstraf is een proeftijd van twee jaar gekoppeld.