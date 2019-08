Anti-toerismeorganisatie sloopt huurwagens op Mallorca HL

06 augustus 2019

15u00

Bron: Belga, The Olive Press 0 In een filmpje op Twitter is te zien hoe activisten van de anti-toerismeorganisatie Arran huurwagens vernielen in Palma, de hoofdstad van het Spaanse eiland Mallorca. Ze beplakken de wagens met flyers, steken banden plat en vernielen voorruiten.

📽️ VÍDEO | Més de 100.000 cotxes de lloguer turístic a l'illa de #Mallorca: saturació, insostenibilitat, contaminació i convertir la ciutat en un aparador turístic. El jovent passem a l'ofensiva! 💥 #TurismeMassiuVsVeïnes🛳️🏖️ pic.twitter.com/vH3qvw7s7z Arran(@ Arran_jovent) link

In een filmpje op Twitter toont de anti-toerismeorganisatie Arran hoe gemaskerde activisten 's nachts flyers op huurauto’s plakken, de banden lekprikken en de voorruit inslaan. Ook is te zien hoe ze met graffiti hun leuze “buurtbewoners of toeristen” op een wagen kladden.



Met deze actie klaagt Arran de aanwezigheid van huurauto’s in de binnenstad van Palma aan. Volgens hen zijn er meer dan 100.000 huurauto’s op het eiland. Die wagens zorgen voor “verzadiging, niet-duurzaamheid en vervuiling” en maken van de stad een “toeristische vitrine”.

Protest tegen massatoerisme

De anti-toerismeorganisatie ontstond in Barcelona en voert sinds twee jaar ook op het Spaanse Baleaereneiland Mallorca campagne tegen massatoerisme. Actievoerders protesteren er geregeld bij belangrijke toeristische trekpleisters, bekogelen toeristenbussen met eieren of gooien rookbommen op populaire pleinen. De organisatie beschuldigt het toerisme ervan de huizenprijzen op te drijven, het stadscentrum kapot te maken en het milieu te vervuilen.

Javier Vich, de voorzitter van de vereniging van Hotels in Palma veroordeelt in de Spaanse media de aanvallen en wijst op het economische belang van toerisme voor Mallorca. Hij roept de autoriteiten op om streng op te treden tegen deze daden, “die zowel de stad als de mensen die ze bezoeken aanvallen.”

De politie opende een onderzoek nadat een autoverhuurbedrijf een klacht heeft ingediend en onderzoekt nu of er nog andere gedupeerden zijn.

Holidaymaker’s #rental #car trashed in #Spain’s #Mallorca as violent campaign against mass tourism continues https://t.co/uQt6Jc75qI @olivepress The Olive Press(@ olivepress) link

