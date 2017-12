Anti-regeringsprotesten in Iraanse steden worden gewelddadiger Redactie

01u45

Bron: Reuters, BBC 255 REUTERS Protesten in Teheran. De protesten tegen de Iraanse regering worden vanavond steeds grimmiger. Op sociale media verschijnen beelden van betogers met schotwonden. Volgens persagentschap Reuters werden in het westen van het land twee demonstranten doodgeschoten.

Beelden op sociale media tonen twee jonge mannen bewegingloos op de grond. Een voice-over stelt dat ze zijn doodgeschoten door de politie. In de stad Dorud zou de politie hebben geschoten op betogers, waarop zij begonnen te scanderen: "Ik zal degene doden die mijn broer gedood heeft!"

Betogers gingen eerder op de dag in verscheidene steden in Iran de straat op om te protesteren tegen prijsverhogingen en corruptie. Volgens Iraanse media gaat het om de grootste demonstraties sinds de landelijke betogingen tegen het gebrek aan democratie in 2009.

In Abhar, in het noorden van het land, staken betogers grote afbeeldingen in brand van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. In het noordoosten, in Mashhad, staken ze een motor in een brand, zo is te zien op filmbeelden. In het centrum van Iran, in Arak, zouden betogers gebouwen van de Basij-militie in brand hebben gestoken.

AP Een studente bedekt zich tegen het traangas om haar heen.

"Oproep van contrarevolutie"

In Kermanshah, in het oosten van de republiek, zei een getuige aan BBC dat betogers afgetuigd werden, maar hij kon niet zeggen of dat het werk was van politie of de Basij-militie. In Teheran tot slot, de hoofdstad van het land, dreef de politie zaterdag jongeren uiteen met traangas. Volgens het semi-officiële persbureau Fars ging het om een "oproep van de contrarevolutie".

De betogers eisten de vrijlating van politieke gevangenen en schreeuwden leuzen tegen de regering van president Hassan Rouhani, die in 2009 nog de held was van de hervormingsgezinden. "De mensen lopen te bedelen en de geestelijken gedragen zich als goden", werd er geroepen.

Protesten in negen steden

In totaal was er protest in negen steden. In drie daarvan waren er confrontaties met de politie. Telkens werd betoogd voor een einde van het religieuze regime in Iran. De betogers negeerden de waarschuwing van de minister van Binnenlandse Zaken voor "illegale bijeenkomsten". Na meerdere dagen van anti-regeringsbetogingen kwamen zaterdag ook duizenden betogers op straat die het regime juist steunden.

REUTERS Mensen demonsteren in Teheran.

AFP Iraane studenten rennen weg nadat de politie de demonstranten uiteen probeert te drijven met traangas.