Anti-regeringsprotesten in Iraanse steden worden gewelddadiger Redactie

21u34

Bron: Reuters, BBC 79 REUTERS Protesten in Teheran. De protesten tegen de Iraanse regering worden vanavond steeds grimmiger. Op sociale media verschijnen beelden van betogers met schotwonden. Volgens persagentschap Reuters werden in het westen van het land twee demonstranten doodgeschoten.

Beelden op sociale media tonen twee jonge mannen bewegingloos op de grond. Een voice-over stelt dat ze zijn doodgeschoten door de politie. In de stad Dorud zou de politie hebben geschoten op betogers, waarop zij begonnen te scanderen: "Ik zal degene doden die mijn broer gedood heeft!"

Betogers gingen eerder op de dag in verscheidene steden in Iran de straat op om te protesteren tegen prijsverhogingen en corruptie. Volgens Iraanse media gaat het om de grootste demonstraties sinds de landelijke betogingen tegen het gebrek aan democratie in 2009.

De politie trad aanvankelijk hard op tegen anti-regeringsbetogers in de westelijke stad Kermanshah, terwijl de protesten oversloegen naar de hoofdstad Teheran en andere steden. Volgens het semi-officiële persburea Fars ging het om een "oproep van de contrarevolutie".

De betogers eisten de vrijlating van politieke gevangenen en schreeuwden leuzen tegen de regering van president Hassan Rouhani, die in 2009 nog de held was van de hervormingsgezinden. "De mensen lopen te bedelen en de geestelijken gedragen zich als goden", werd er geroepen.