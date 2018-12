Anti-moslimbeweging GI verweven met Franse Rassemblement National van Le Pen AW

Bron: Al Jazeera 7 Rassemblement National, beter bekend als het vroegere Front National (FN) -een extreemrechtse politieke partij in Frankrijk- zou nauwe banden onderhouden met anti-moslimbeweging Génération Identitaire (GI). Enkele leden van GI kregen zelfs een politiek postje bij Rassemblement National. Dat blijkt uit een undercoverreportage van Al Jazeera.

Zes maanden lang infiltreerde een journalist in het Franse clubje van Génération Identitaire. Het resultaat bewijst dat Aurelien Verhassel (34), de leider van GI, verscheidene toespraken schreef voor Rassemblement National. Diezelfde Verhassel werd overigens in het verleden al veroordeeld voor een gewelddadige aanval op twee Noord-Afrikaanse tieners.



Verder vervullen twee leden van GI, waaronder Pierre Larti, een functie binnen de politieke partij. Op die manier wil de beweging “infiltreren en zo het beleid mee vorm geven”, aldus een van de leden van GI. Verhessel vertelde nog dat GI niet geïnteresseerd is in een politiek ambt omdat “we onszelf perfect herkennen in de standpunten van Rassemblement National”.

“We vullen elkaar aan”, vertelt een ander lid van GI aan de journalist. Ze haalt daarbij talrijke ideeën als voorbeeld aan die het Rassemblement National van hen zou hebben overgenomen.



Xenofobie, geweld en Hitlergroet

Al beweert de beweging GI nog steeds dat ze niet gewelddadig en ook niet racistisch is, de undercoverjournalist wist beelden te schieten van leden die moslims beledigden en aanvielen. Zo pakken enkele leden een Marokkaans tienermeisje hardhandig aan tijdens een avondje stappen: “Vuile hoer, scheer je weg”. Daarna vertellen ze trots aan hun vrienden hoe ze het meisje op haar hoofd sloegen. Ook de Hitlergroet of nazigroet werd meermaals in beeld gebracht.

Zowel voor het Franse Génération Identitaire als voor Rassemblement National is de reportage een blamage voor het imago. GI hecht immers veel belang aan de manier waarop ze in de media afgebeeld worden. Zo verbieden ze leden om foto’s te nemen tijdens interne bijeenkomsten. Dat blijkt duidelijk wanneer de undercoverjournalist foto’s probeert te nemen. Verhassel reageert furieus want wat onder GI gebeurt, blijft onder GI: “Het bewijsmateriaal kan zo maar in de handen van politieagenten belanden”. De beweging zet moderne en sociale media slim in om nieuwe leden te werven. “Fascisme is hip tegenwoordig”, klinkt het bij Verhassel.

Ook het Rassemblement National van Marine Le Pen trachtte afgelopen jaren het imago te verzachten om meer stemmen te winnen. De reportage kan de partij dus wel eens duur te staan komen. Marine Le Pen ontkent dan ook formeel dat haar partij banden onderhoudt met de anti-moslimbeweging.

Laat staan dat GI een toespraak voor Le Pen schreef. Toch kwam Marine Le Pen in het verleden niet al te origineel uit de hoek tijdens haar toespraken. Zo werd ze zelfs al beschuldigd van plagiaat.

GI

Génération Identitaire of Identitaire beweging is een pan-Europese jeugdbeweging die pleit voor het behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar de traditionele westerse waarden. Intussen heeft de beweging vertegenwoordigers in verschillende Europese landen waaronder Frankrijk, Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Nederland (Identitair Verzet).