Anti-IS-coalitie waarschuwt na aanslag met 7 doden: “Nog duizenden jihadisten actief in Syrië en Irak” HR

26 maart 2019

13u45

Bron: Belga 0 Buitenland Ook na de val van Islamitische Staat (IS) zijn in Syrië en Irak volgens de internationale coalitie tegen IS nog altijd enkele duizenden aanhangers van de terreurgroep actief.

Vicecommandant van de anti-IS-coalitie, Christopher Ghika, waarschuwt dat met het verslaan van IS de dreiging niet weg is. IS-militanten proberen zich volgens hem om te vormen tot een ondergrondse organisatie. Via opstandelingen willen ze de veiligheid en de heropbouw van de regio dwarsbomen.

De door de coalitie gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) namen afgelopen weekend het laatste bastion van IS in, met name de stad Baghoes in het oosten van Syrië.

Volgens Ghika proberen gevluchte aanhangers nu in andere gebieden van Syrië of Irak te geraken. “Wij doen er alles aan om hun bewegingsvrijheid te beperken”, zei hij.

7 doden

Bij een aanval op een checkpoint in de regio rond de Noord-Syrische stad Manbij kwamen afgelopen nacht minstens zeven aan het SDF verbonden strijders om. Het Syrisch Observatorium voor de Rechten van de Mens vermoedt dat IS achter de agressie zit. Het gaat om de eerste aanval op door de Koerden gecontroleerd gebied, sinds de SDF zaterdag hun overwinning op IS aankondigden.

De aanval werd vandaag opgeëist door IS. “De soldaten van het kalifaat hebben een blokkade aangevallen van de Syrische Democratische Strijdkrachten en hebben hen geconfronteerd met machinegeweren”, klinkt het in een bericht op Telegram.

