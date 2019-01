Anti-brexiteer wordt via crowdfunding buurman van ‘aartsvijand’ Rees-Mogg Redactie

27 januari 2019

20u41

Bron: AD.nl 0 Jacob Rees-Mogg, een van de belangrijkste brexiteers in het Britse Lagerhuis, krijgt een nieuwe overbuurman. Maar of hij daar nu echt op zit te wachten, is sterk de vraag.

Het luxehuis tegenover de deftige politicus, bijgenaamd ‘eerwaardige afgevaardigde van de achttiende eeuw’, wordt volgens The Mail on Sunday namelijk gehuurd door Steve Bray (48). En laat dat nou net een prominente vertegenwoordiger zijn van de groep Britten die de brexit graag teruggedraaid zou zien, het remain-kamp.

Welshman Bray, van huis uit muntenverzamelaar, trekt sinds 2017 elke keer als het Britse parlement over de brexit vergadert naar het Lagerhuis om daar te demonstreren. De Stop Brexit Man maakt er een gewoonte van om tijdens televisie-opnames met protestborden door het beeld te lopen.

Rees-Mogg werd al eens dwarsgezeten door Bray. Die verstoorde in november een persmoment van het Lagerhuislid en noemde hem daarbij ‘a disgrace’, een schande.

Crowdfunding

En nu worden de twee dus buren. Bray kon de dure woning (6 miljoen pond) in hartje Westminster betrekken via een crowdfundingcampagne. Zo kreeg hij de 12.000 euro bijeen die nodig zijn om villa huren tot en met 29 maart, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie de rug terugkeert.

De elitaire Rees-Mogg is een van de aanvoerders van de Lagerhuisleden die aansturen op een harde brexit zonder deal met de EU. Hij is populair bij een brede groep Britten. Retorisch kunnen weinig parlementariërs aan hem tippen: hij spreekt vaak uit het hoofd, is helder, geestig en formuleert prachtig.

Gevraagd naar zijn nieuwe buurman bleef Reeg-Mogg, hoe kan het ook anders, zo hoffelijk als een echte Brit maar kan zijn. “Als hij een kopje suiker nodig heeft, is hij van harte welkom.”