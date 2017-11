Anthony was 16 toen hij werd veroordeeld voor moord op zijn vriendin. Na 27 jaar in de cel zeggen kroongetuigen plots dat ze logen Koen Van De Sype

12u47

Bron: Portland Press Herald, Daily Mail 0 Twitter Anthony Sanborn is vrijgelaten, maar niet onschuldig verklaard voor de moord op Jessica Briggs (16). Een Amerikaanse man uit Maine is vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een celstraf uitzat van 70 jaar voor de moord op zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie bood hem een deal aan nadat twee van de drie kroongetuigen in de zaak 27 jaar na zijn opsluiting bekenden dat ze gelogen hadden in hun getuigenis, op basis waarvan Anthony H. Sanborn Jr (45) was veroordeeld.

Sanborn was 16 jaar toen de feiten gebeurden. Het lichaam van zijn vriendin Jessica Briggs werd in de vroege ochtend van 24 mei 1989 gevonden in Portland Harbour. Ze was doodgestoken en de politie ging ervan uit dat ze was vermoord op het einde van Maine State Pier, waar toen een droogdok was.

Ooggetuige

Al snel kwam haar vriendje in het vizier als verdachte en in 1993 werd hij schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot 70 jaar cel. Dat gebeurde op basis van drie getuigenissen. De enige ooggetuige in de zaak – Hope Cady – bekende in april van dit jaar al dat ze gelogen had en nu gaf ook een tweede getuige – Glenn Brown – toe dat hij niet de waarheid had verteld.

Hope Cady was 13 op het moment van de moord en woonde op straat nadat ze thuis was weggelopen. Toen Sanborn was opgepakt, stapte ze naar de politie en vertelde ze hoe ze had gezien dat hij samen met een groepje anderen – waaronder de vrouw waarmee hij intussen getrouwd is – Jessica had omsingeld en neergestoken. Hoewel ze wettelijk blind was verklaard en de moord gebeurde op het einde van een slecht verlichte pier. In april bekende ze dat de politie haar had gedicteerd wat ze moest zeggen en gedreigd had haar anders in de cel te gooien. Dinsdag bevestigde ze dat nog eens. (lees hieronder verder)

RV Anthony Sanborn net na de moord.

En ook Glenn Brown (47) getuigde toen dat hij loog. Hij was 19 jaar in 1989 en werkte samen met Jessica in een restaurant. Ze trokken op met een groepje vrienden, waartoe ook Sanborn behoorde. Brown verklaarde na de feiten dat hij Sanborn de avond van de moord had zien rondlopen met een mes, op zoek naar Jessica. Brown had al een strafblad en bekende dinsdag dat ook hij bang was dat hij door de politie in de cel zou worden gegooid als hij niet tegen Sanborn getuigde. (lees hieronder verder)

#DEVELOPING Judge to review decades-old murder conviction of Anthony Sanborn: https://t.co/sO312ztGY1 pic.twitter.com/bAJKaqYlVX CBS 13 News(@ WGME) link

De derde getuige – Gerard Rossi – was een veertiger op het moment van de moord en deelde een woning met Sanborn. Hij getuigde dat de verdachte hem tot drie keer toe had gezegd dat hij Jessica zou ombrengen. Rossi is intussen overleden, maar vorige maand verklaarde ene Crystal Call dat hij had gelogen omdat de politie bewijs had dat hij haar had verkracht toen ze 14 of 15 was.

Wreed

Na de zitting over de zaak dinsdag, bood de openbare aanklager Sanborn plots een deal aan. Als hij geen pogingen meer zou ondernemen om te bewijzen dat hij onschuldig was – iets wat hij al deed sinds zijn aanhouding – zouden ze hem vrijlaten. Ook het argument dat hij pas 16 was toen hij veroordeeld werd, speelde mee in de beslissing. Volgens zijn advocaten was dat “ongewoon en wreed” en sindsdien oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof al dat minderjarigen niet op dezelfde manier veroordeeld mogen worden als volwassenen. Voor alle duidelijkheid: Sanborn zou niet worden vrijgepleit van de misdaad. Maar de tijd die hij intussen heeft gezeten, zou voldoende straf zijn, zo klonk het. (lees hieronder verder)

Anthony Sanborn, Convicted Of Murder Then Freed On Bail, Returns To Court https://t.co/1dTM3aeULO pic.twitter.com/Qr7qokJvI9 Maine Public(@ MainePublic) link

Sanborn besloot de deal aan te nemen, uit schrik dat hij opnieuw veroordeeld zou worden als er een nieuw proces zou van komen. Want zijn geloof in het gerecht is hij intussen kwijt. De man huilde toen hij woensdag te horen kreeg dat hij de gevangenis voorgoed mocht verlaten. (lees hieronder verder)

#BREAKING: Convicted murderer Anthony Sanborn is now a free man. Deal reached to reduce 70 year sentence to time served. pic.twitter.com/IH3YTF5gz5 Jon Chrisos(@ JonWGME) link

Het Openbaar Ministerie verklaarde na het proces bij monde van Meg Elam dat ze nog altijd overtuigd is dat Sanborn schuldig is aan de moord. “Zijn veroordeling was rechtvaardig en correct”, zegt ze. “Maar dat is ook de huidige afwikkeling van de zaak. Ook voor de familie van het slachtoffer.”

Moeder

Die kan zich daar in vinden. Susan Briggs – de moeder van Jessica – verklaarde dat ze er nooit aan heeft getwijfeld dat Sanborn de dader was. “Ik ben blij dat hij niet is vrijgepleit. Hij kan dan misschien weer op vrije voeten zijn, maar hij is nog altijd veroordeeld voor wat hij heeft gedaan.”

The family of murder victim Jessica Briggs says the Anthony Sanborn’s freedom doesn’t change the facts of the case: https://t.co/NVU4xivR1i pic.twitter.com/vZrku4W39Q CBS 13 News(@ WGME) link