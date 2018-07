Anthony (10) wordt ziekenhuis binnengebracht met hartstilstand en hersentrauma. En dan doen dokters vreselijke ontdekkingen onder zijn kleren KVDS

04 juli 2018

17u50

Bron: NBC4, NY Post, ABC LA 0 “Mijn zoon is van een trap gevallen en heeft medische hulp nodig.” Dat vertelde de moeder van de Amerikaanse Anthony Avalos (10) toen ze op woensdag 20 juni het noodnummer belde. De jongen werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, waar dokters vaststelden dat zijn hart niet meer klopte en hij een hersentrauma had. Ze konden hem terughalen, maar deden een vreselijke ontdekking toen ze zijn kleren uitdeden om hem te onderzoeken.

Volgens een motie die gisteren werd ingediend door vervangend openbaar aanklager Jonathan Hatami van Los Angeles County zou de jongen rode ogen gehad hebben en helemaal bedekt geweest zijn met kneuzingen, sneden en schaafwonden: op zijn voorhoofd, neus, mond, tussen zijn ogen, op zijn kaak, nek, schouder, arm, elleboog, buik, rug, heup, achterwerk, benen, knieën, enkel en voet. Hij was ondervoed, had een hersenbloeding en moest beademd worden. De dokters van het Antelope Valley Hospital deden hun best, maar een dag later stierf de jongen aan zijn verwondingen.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie startte meteen een onderzoek en ontdekte dat Anthony thuis in Lancaster - ten noorden van Los Angeles - mishandeld werd. Vlak voor zijn dood zou hij 5 of 6 dagen lang gefolterd zijn, volgens gerechtsdocumenten. Zijn 8 jongere broers en zusjes werden verplicht om toe te kijken en mee te doen. Zo moesten ze met hun broertje vechten en de wacht houden “zodat Anthony zou blijven rechtstaan of op zijn knieën zou blijven zitten”.





Anthony zou volgens het Openbaar Ministerie verscheidene keren op zijn hoofd gegooid zijn en tegen meubels aan, hij werd geslagen met een riem en een touw en kreeg hete saus in zijn mond gegoten. Hij werd ook uitgehongerd en mocht niet naar het toilet gaan. (lees hieronder verder)

Rip my lil man still can’t believe it

Always in our hearts and memories I’m sorry Anthony Nolan Avalos but justice will be served I promise. pic.twitter.com/kV1qRQVEZf CARLOS AVALOS(@ superbLos) link

“Op zeker moment kon hij niet meer stappen en lag hij urenlang bewusteloos op de grond in zijn slaapkamer. Hij kreeg geen medische hulp en kon niet zelfstandig eten”, schrijft Hatami, in de hoop dat de rechter toelaat dat ook eerdere verslagen van kindermishandeling opgenomen worden in de zaak. Die verslagen waarbij Anthony als slachtoffer wordt genoemd, gaan terug tot 2013.

Verwaarlozing

Volgens de plaatselijke kinderbescherming kwam tussen 2013 en 2016 een dozijn oproepen binnen over verwaarlozing en mishandeling van de jongen en zijn broers en zussen. Die mishandeling zou zowel emotioneel, fysiek als seksueel geweest zijn. De kinderen kregen volgens enkele van de bellers geen eten en drinken, werden geslagen, misbruikt, ondersteboven van de trap gehangen, verplicht om urenlang te hurken en ze moesten soms eten uit een vuilnisbak. (lees hieronder verder)

Anthony was enkele maanden thuis weggehaald voor de klachten die uiteindelijk ook bewezen werden. Hij was echter teruggebracht nadat het gezin begeleid was door een therapeut.

De moeder van de jongen – Heather Maxine Barron (28) – en haar vriend Kareem Ernesto Leiva (32) werden vorige week opgepakt en aangeklaagd voor foltering en moord. Ze verschenen maandag in de rechtszaal en worden volgende maand verwacht voor een hoorzitting. Tot dan blijven ze in de cel, want de rechter besliste dat ze elk 2 miljoen dollar moeten betalen als ze op borg willen vrijkomen. Als ze veroordeeld worden, riskeert Barron 22 jaar tot levenslang en Leiva 32 jaar tot levenslang. (lees hieronder verder)

#Breaking: @NBCLA just learned of the arrests of the stepfather of 10yo Anthony Ávalos, on suspicion of murder. Latest next: stream us on the #nbcla app now. pic.twitter.com/XuUUMa669f John Cádiz Klemack(@ johnNBCLA) link

De 8 andere kinderen – met leeftijden die gaan van 11 maanden tot 12 jaar – werden na de dood van Anthony thuis weggehaald. Ze worden opgevangen door de kinderbescherming. Die laatste zal zich ook moeten verantwoorden voor haar rol in het drama.

De vader van de overleden jongen – Victor Avalos – woont in Mexico.