Antarctische gletsjer krijgt nieuwe naam te wijten aan grensoverschrijdend gedrag van zijn ontdekker

AW

19 september 2018

15u05

Bron: AAS 0 Een jaar na de start van de #MeToo-beweging, hebben de beschuldigingen zelfs de Antarctische gletsjers bereikt. De Marchant-gletsjer werd immers omgedoopt tot de Matataua-gletsjer omdat zijn ontdekker, David Marchant, beschuldigd werd van seksuele intimidatie.

"Geografische vondsten worden enkel genoemd naar personen die buitengewone of uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de poolwetenschap", zegt Kelly Falkner, directeur bij het Office of Polar Programs. "De universiteit van Boston ontdekte recent dat Marchant een omgeving creëerde die vijandig en schadelijk was voor vrouwelijke collega's. Dat gedrag is onaanvaardbaar en belemmert de wetenschappelijke vooruitgang, "voegt Falkner eraan toe.

Vorig jaar bleek dat Marchant twintig jaar geleden tijdens zijn veldwerk op Antarctica de pas afgestudeerde student Jane Willenbring seksueel had geïntimideerd. Willenbring zegt dat ze "blij en verrast" was door de naamswijziging: “Het stuurt een bericht uit naar de wereld dat dit soort dingen niet langer worden getolereerd.”



Mata Taua

De gletsjer, oorspronkelijk vernoemd naar Marchant in 1994, bevindt zich in de buurt van Mata Taua Peak in Antarctica, die kijkt uit op Nieuw-Zeeland en werd ook naar dat uitzicht vernoemd. "Matataua" is een Maori-woord dat synoniem staat voor een verkenner voor de scouts.

De Maori is het oorspronkelijke volk dat Nieuw-Zeeland bevolkte. Hun rituele dansen worden eeuwen later nog steeds uitgevoerd (zie foto).