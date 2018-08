Anonymous claimt hackeraanvallen tegen websites Spaanse instellingen: "Jullie doen Catalaanse volk pijn, wij zullen jullie regering ook pijn doen!" ADN

20 augustus 2018

18u31

Bron: Belga 4 Hackers van de beweging Anonymous, die protestacties voeren tegen het beleid van de Spaanse regering in Catalonië, hebben vandaag aanvallen op websites van verschillende Spaanse instellingen opgeëist.

De sites van het ministerie van Economie, de socialistische partij van premier Pedro Sanchez, de raad van de rechterlijke macht of de beheerder van het Spaanse elektriciteitsnetwerk REE waren rond 17.00 uur ontoegankelijk, stelde AFP vast. De websites van de federale politie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het grondwettelijk hof werden eveneens aangevallen, aldus tweets van de beweging Anonymous, een collectief van militante hackers.

"Hey Spanje, we zien dat jullie het Catalaanse volk nog steeds pijn doen. Dit is geen grap. We zullen jullie regering ook pijn doen!", klinkt het in een communiqué. Anonymous, een groep activisten gespecialiseerd in cyberaanvallen, had in oktober 2017 al eens de website van het Spaanse grondwettelijk hof aangevallen, midden in de politieke crisis tussen de Spaanse regering en de separatistische leiders van Catalonië.