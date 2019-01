Anonieme schenker helpt 70 daklozen in ijskoud Chicago aan warme slaapplek in hotel ADN

Bron: Huffington Post 0 Nu de temperaturen zwaar de dieperik induiken in het Middenwesten van de Verenigde Staten, zijn vooral de daklozen in gevaar. 70 dakloze mensen die in tentjes vertoefden nabij een autostrade in miljoenenstad Chicago - waar de temperaturen zakken tot wel -30 graden - hebben geluk. Dankzij een barmhartige Samaritaan kunnen ze overnachten in een hotel.

De groep daklozen had net 100 gedoneerde kleine propaantanks gekregen om zich aan te verwarmen tijdens het barre winterweer. Maar gisterenmiddag ontplofte één van die gasvuren. De ter plaatse gesnelde brandweer kon niet anders dan ook de andere warmtebronnen in beslag nemen. “Het was mooi dat deze mensen wat warmte hadden gekregen, maar deze hoeveelheid propaan is extreem gevaarlijk”, aldus brandweerchef Walter Schroeder. “Dat is eigenlijk één grote bom.”

Daklozenorganisaties begonnen alles in gereedheid te brengen om de groep ergens op te vangen, maar toen bleek dat een anonieme helper hen voor was. De mysterieuze schenker betaalt voor alle 70 mensen overnachtingen in een hotel, en dat voor de rest van de week. Daarna zijn opnieuw draaglijkere temperaturen voorspeld.