Anonieme regeringsmedewerker VS brengt explosief boek uit over Trump KV

22 oktober 2019

23u00

De anonieme auteur die in september 2018 een gastbijdrage voor de New York Times schreef, waarin hij meedeelde dat er binnen het Witte Huis een "verzetsbeweging" bestaat die probeert om Trump te ondermijnen, brengt in november een boek uit met de titel 'A Warning' (Een Waarschuwing, red.).

De auteur, waarvan niet eens geweten is of het een man of een vrouw betreft, wordt vertegenwoordigd door het literaire agentschap waarbij ook voormalig FBI-directeur James Comey - die door Trump aan de deur werd gezet - aangesloten is. De schrijver zal het merendeel van de inkomsten van het boek wegschenken en geld is geen drijfveer om het verhaal te vertellen, zegt zijn agent Matt Latimer.

“De auteur van A WARNING weigerde een voorschot van 7 cijfers en is van plan om een aanzienlijk deel van de royalties te schenken aan de White House Correspondents Association (journalistenvereniging die bericht over het Witte Huis, red.) en andere organisaties die strijden voor een vrije pers die de waarheid zoekt”, vertelt Latimer, die eraan toevoegde dat de auteur het boek had geschreven omdat hij het als “zijn plicht” zag.



De auteur zal anoniem blijven en er werden “uitgebreide maatregelen getroffen om de identiteit van de auteur te beschermen”, schrijft CNN, dat het boek kon inkijken. Op de vraag of de schrijver vandaag nog steeds deel uitmaakt van de Trump-administratie wilde Latimer niet antwoorden.

“Kiezers overtuigen om niet op Trump te stemmen”

De schrijver van het boek wil het land overtuigen om in 2020 niet opnieuw voor Trump te stemmen. Het boek is bestemd voor twee doelpublieken, vertelde een bron die op de hoogte is van het werk aan CNN: “Het land in het algemeen en Trump-kiezers in het bijzonder, althans degenen die overtuigd kunnen worden. De hoop is dat degenen die overtuigd kunnen worden het boek in handen zullen krijgen.”

“De standpunten in het boek zijn die van een groot aantal hoge ambtenaren in de administratie, inclusief degenen die bang zijn om iets in het openbaar te zeggen”, aldus de bron.

Opiniestuk

“Ik werk voor de president, maar ik heb samen met collega’s die er hetzelfde over denken gezworen om delen van Trumps programma te dwarsbomen en zijn ergste neigingen in toom te houden”, schreef de auteur in zijn opiniestuk in de New York Times vorig jaar. “We geloven dat onze eerste plicht bij dit land ligt en de president blijft op een manier handelen die schadelijk is voor de gezondheid van onze republiek”, stelde de anonieme regeringsmedewerker. “De kern van het probleem is de immoraliteit van de president. Iedereen die voor hem werkt weet dat hij geen leidende principes heeft die hem helpen beslissingen te nemen”, klonk het scherp.

De auteur van het stuk maakte ook duidelijk dat hij geen deel uitmaakte van een linkse verzetsbeweging: “Begrijp me niet verkeerd. Er zijn lichtpuntjes die in de bijna onophoudelijke negatieve berichtgeving over de regering niet aan bod komen: effectieve deregulering, historische belastinghervorming, een sterker leger en meer. Maar deze successen zijn er gekomen ondanks - niet vanwege - de leiderschapsstijl van de president, die onstuimig, vijandig, kleinzielig en ineffectief is”, luidde het.

Trump reageerde woest op het anonieme artikel en wilde zelfs dat toenmalig minister van Justitie een onderzoek liet instellen naar de identiteit van de auteur.

Afzettingsprocedure

Het boek komt op een erg ongelegen moment voor Trump. Momenteel loopt immers in het Amerikaans Congres een onderzoek naar de president in het kader van een afzettingsprocedure. Die werd ingesteld nadat een klokkenluider alarm had geslagen over het feit dat Trump aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky had gevraagd om een corruptieonderzoek in te stellen naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden en diens zoon Hunter. Of het boek een rol zal spelen in de afzettingsprocedure valt nog af te wachten.