Anonieme regeringsmedewerker in New York Times: "Actieve weerstand tegen Trump binnen regering"

06 september 2018

02u32

Bron: New York Times, Twitter, Belga 0 "een belangrijke regeringsmedewerker" publiceerde . "Vele mensen die door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute neigingen van de heer Trump in toom proberen te houden, tot hij niet meer in functie is", klinkt het in de anonieme bijdrage. Binnen de Amerikaanse regering bestaat er actieve weerstand tegen president Donald Trump. Dat meldt de New York Times, dat tegen haar gewoontes in een anonieme gastbijdrage van. "Vele mensen die door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute neigingen van de heer Trump in toom proberen te houden, tot hij niet meer in functie is", klinkt het in de anonieme bijdrage.

"Ik werk voor de president, maar ik heb samen met collega's die er hetzelfde over denken gezworen om delen van Trumps programma te dwarsbomen en zijn ergste neigingen in toom te houden", begint het stuk. Even later maakt de schrijver duidelijk dat zijn verzet niet hetzelfde is als het "populaire linkse verzet". "Wij willen dat deze regering slaagt en denken dat veel van het nieuwe beleid de VS al veiliger en welvarender hebben gemaakt", klinkt het.

Toch werken de schrijver en zijn medestanders binnen de regering de president actief tegen. "We geloven dat onze eerste plicht bij dit land ligt en de president blijft op een manier handelen die schadelijk is voor de gezondheid van onze republiek", schrijft de anonieme senior official. "De kern van het probleem is de immoraliteit van de president", klinkt het scherp. "Iedereen die voor hem werkt weet dat hij geen leidende principes heeft die hem helpen beslissingen te nemen."

Wat volgt is een lijst met klachten over het leiderschap en publiek en privégedrag van Trump en zijn twijfelachtige status als Republikein. "Begrijp me niet verkeerd. Er zijn lichtpuntjes die in de bijna onophoudelijke negatieve berichtgeving over de regering niet aan bod komen: effectieve deregulering, historische belastinghervorming, een sterker leger en meer. Maar deze successen zijn gekomen ondanks - niet vanwege - de leiderschapsstijl van de president, die onstuimig, vijandig, kleinzielig en ineffectief is", klinkt het.

"Schrale troost: er zijn volwassenen"

De anonieme schrijver breekt ook een lans voor de naaste medewerkers van Trump, die in de media vaak negatief afgeschilderd worden. "Sommige van zijn medewerkers worden weggezet als schurken door de media. Maar privé gaan ze zeer ver om slechte beslissingen binnen de West Wing te houden, maar dat lukt hen duidelijk niet altijd."

"Het is misschien een schrale troost in deze chaotische tijden, maar Amerikanen moeten weten dat er volwassenen aanwezig zijn. We zijn ons uitermate bewust van wat er gebeurt en we proberen het juiste te doen, ook al doet Donald Trump dat niet."

Afsluitend roept de brievenschrijver Amerikanen op om de rangen te sluiten en elkaar over de politieke verschillen heen, de hand te reiken. "Er is een stil verzet binnen de regering van mensen die ervoor kiezen om het land te dienen. Maar het echte verschil zal worden gemaakt door burgers die boven de politiek uitstijgen, elkaar de hand reiken vanaf beide zijden van het pad en de verschillende labels van zich afschudden om zich te verenigen onder dat ene label: Amerikanen."

Trump: "Laf om anoniem te getuigen"

Trump reageerde dat het "laf" is om anoniem te getuigen en vraagt zich op Twitter af of de Times het hele verhaal niet gewoon uit haar duim gezogen heeft. Indien de "ruggegraatloze" bron werkelijk zou bestaan, moet de New York Times hem of haar volgens Trump "om redenen van nationale veiligheid uitleveren aan de regering."

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trumps woordvoerster Sarah Sanders noemde de bijdrage "afschuwelijk, onverantwoordelijk en egoïstisch". Ze eiste dat de New York Times zich zou verontschuldigen. De auteur ondergraaft volgens haar de verkozen president, in plaats van hem te ondersteunen, aldus Sanders. "Deze lafaard moet het juiste doen en aftreden."

De New York Times berichtte dat de naam van de auteur bekend is. Zijn anonimiteit werd op zijn vraag gegarandeerd, omdat zijn job in het gevaar is. "We geloven dat de anonieme publicatie van dit essay de enige mogelijkheid is om onze lezers een belangrijke visie over te brengen", schrijft de krant.

omg #Anonymous is Pence.



New York Times op-ed: “We may no longer have Senator McCain. But we will always have his example — a #loadstar for restoring honor to public life and our national dialogue.”



wha? ”loadstar” 🤔pic.twitter.com/F8YPrL352d 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚊𝚡𝚝𝚎𝚛 𝙱𝚎𝚊𝚗(@ TheBaxterBean) link

Zit vicepresident Pence achter de brief?

Op sociale media wordt intussen gesuggereerd dat de anonieme schrijver in werkelijkheid vicepresident Mike Pence of diens speechschrijver Stephen Ford is. Dat zou af te leiden zijn uit het gebruik van het in onbruik geraakte woord 'lodestar', (poolster, 'leidende ster') dat Mike Pence juist erg veel gebruikt in zijn speeches. Het eerste publieke gebruik van het woord door Pence werd herleid tot 2001. Ook vorig jaar en dit jaar dook het woord meermaals op in de toespraken van Pence.

In het anonieme opiniestuk wordt de onlangs overleden Republikeinse Senator John McCain, een zeer groot criticus van Donald Trump, als 'lodestar' aangeduid. "We hebben Senator John McCain niet langer onder ons, maar we zullen altijd nog zijn voorbeeld hebben, een leidende ster (lodestar) voor het herstellen van eergevoel in het openbare leven en in onze nationale dialoog."

The word is "LODESTAR." Note that it comes in the same paragraph praising John McCain. That would rule out flame-throwers like Stephen Miller and Dan Scavino and suggest someone with Senate ties. This reveal is not going to take long. pic.twitter.com/NwnUtvFlko Dan downLODESTAR Bloom(@ danbl00m) link

Mensen die in de theorie geloven dat Pence en/of zijn speechschrijver achter het stuk zit, wijzen er bovendien op dat de Times in haar beschrijving van de anonieme auteur omslachtig formuleert dat diens "job in gevaar komt" wanneer diens naam wordt vrijgegeven. Pence is de enige persoon in het Witte Huis die niet kan worden ontslagen, zelfs als uitkomt dat hij dit stuk geschreven zou hebben, wel zou zijn invloed enorm beperkt worden.

as i read it, the language "job would be jeopardized" is rather broad. Even if Vice President Mike Pence can't be fired, if this were to go public, Pence's influence and effectiveness would certainly be jeopardized. Dan downLODESTAR Bloom(@ danbl00m) link