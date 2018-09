Anonieme regeringsmedewerker in New York Times: "Actieve weerstand tegen Trump binnen eigen regering" IB

06 september 2018

02u32

Bron: New York Times, Twitter, Belga 0 Binnen de Amerikaanse regering bestaat er actieve weerstand tegen president Donald Trump. Dat meldt de New York Times, dat tegen haar gewoontes in een anonieme gastbijdrage van "een belangrijke regeringsmedewerker" publiceerde . "Vele mensen die door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute opwellingen van de heer Trump verijdelen, tot hij niet meer in functie is", klinkt het in de anonieme bijdrage.

Trump reageerde dat het "laf" is om anoniem te getuigen. Zijn woordvoerster Sarah Sanders noemde de bijdrage "afschuwelijk, onverantwoordelijk en egoïstisch". Ze eiste dat de New York Times zich zou verontschuldigen. De auteur ondergraaft volgens haar de verkozen president, in plaats van hem te ondersteunen, zie Sanders. "Deze lafaard moet het juiste doen en aftreden."

De New York Times berichtte dat de naam van de auteur bekend is. Zijn anonimiteit werd op zijn vraag gegarandeerd, omdat zijn job in het gevaar is. "We geloven dat de anonieme publicatie van dit essay de enige mogelijkheid is om onze lezers een belangrijke visie over te brengen", schrijft de krant.

lees verder onder de tweet:

The word is "LODESTAR." Note that it comes in the same paragraph praising John McCain. That would rule out flame-throwers like Stephen Miller and Dan Scavino and suggest someone with Senate ties. This reveal is not going to take long. pic.twitter.com/NwnUtvFlko Dan downLODESTAR Bloom(@ danbl00m) link

Op sociale media wordt gesuggereerd dat de anonieme schrijver in werkelijkheid vicepresident Mike Pence of diens speechschrijver Stephen Ford is. Dat zou af te leiden zijn uit het gebruik van het in onbruik geraakte woord 'loadstar', (poolster, 'leidende ster') dat Mike Pence juist erg veel gebruikt in zijn speeches. Het eerste publieke gebruik van het woord door Pence werd herleid tot 2001. Ook vorig jaar en dit jaar dook het woord meermaals op in de toespraken van Pence.

omg #Anonymous is Pence.



New York Times op-ed: “We may no longer have Senator McCain. But we will always have his example — a #loadstar for restoring honor to public life and our national dialogue.”



wha? ”loadstar” 🤔pic.twitter.com/F8YPrL352d 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚊𝚡𝚝𝚎𝚛 𝙱𝚎𝚊𝚗(@ TheBaxterBean) link

Mensen die in de theorie geloven dat Pence achter het stuk zit, wijzen erop dat de Times in haar beschrijving van de anonieme auteur omslachtig formuleert dat zijn "job in gevaar komt" wanneer diens naam wordt vrijgegeven. Pence is de enige persoon in het Witte Huis die niet kan worden ontslagen, zelfs als uitkomt dat hij dit stuk geschreven zou hebben, wel zou zijn invloed enorm beperkt worden.

lees verder onder de tweet:

as i read it, the language "job would be jeopardized" is rather broad. Even if Vice President Mike Pence can't be fired, if this were to go public, Pence's influence and effectiveness would certainly be jeopardized. Dan downLODESTAR Bloom(@ danbl00m) link

Gisteren werd bekend dat het nieuwe boek van Bob Woodward, een van de journalisten achter het Watergate-schandaal, het Witte Huis afschildert als "in chaos". Uit fragmenten van het boek, dat aankomende dinsdag verschijnt, blijkt dat Woodward medewerkers van Trump citeert die zich smalend uitlaten over de president. Volgens Trump bestaat het boek uit "gefabriceerde verhalen".