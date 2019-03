Anonieme brief beweert dat vermiste tiener begraven ligt in tombe in Vaticaan kv

06 maart 2019

01u41

Bron: The Telegraph, The Tablet 0 Al bijna 36 jaar lang is de verdwijning van het Italiaanse tienermeisje Emanuela Orlandi omgeven door mysterie. In juni 1983 verdween ze spoorloos en haar lot werd nooit opgehelderd. Nu heeft haar familie een anonieme brief ontvangen die hen aanmaant om een tombe op een kerkhof van het Vaticaan te onderzoeken.

Emanuela Orlandi, een inwoner van Vaticaanstad en de dochter van een functionaris van de bank van het Vaticaan, verdween in 1983 toen ze op weg was naar een muziekles. Haar lichaam werd nooit gevonden. Recent ontving haar familie echter een anonieme brief waarin beweerd wordt dat het vijftienjarige meisje begraven ligt in een tombe op het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi, een kerkhof in Vaticaanstad waar Duitsers, Oostenrijkers, Nederlanders en Vlamingen begraven liggen. Bovenop de tombe staat het standbeeld van een marmeren engel die naar de grond wijst. “Zoek daar waar de engel wijst”, schrijft de anonieme tipgever in de brief.

“Sommige mensen wisten dat de kans bestond dat het lichaam van Emanuela Orlandi verborgen werd op het Duitse kerkhof”, schreef Laura Sgrò, de advocate van de familie in een brief aan het Vaticaan. Volgens Sgrò laat iemand al enkele jaren regelmatig bloemen achter aan de tombe.

Tombe minstens één keer geopend

De familie van Orlandi vraagt het Vaticaan om alle gegevens aangaande de begraafplaats te onderzoeken en om de tombe te openen om te kijken of Emanuela’s stoffelijk overschot zich erin bevindt. Het Vaticaan bevestigt dat het verzoek van de familie in overweging wordt genomen.

Uit onderzoek blijkt dat de tombe in het verleden minstens één keer geopend werd, bericht de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Vorig jaar werd al gehoopt dat botresten die werden aangetroffen bij renovatiewerken in de ambassade van het Vaticaan in Rome van Orlandi zouden zijn. Ze bleken echter afkomstig te zijn van een man.

Complottheorieën

De verdwijning van het tienermeisje is al decennialang voer voor tal van samenzweringstheorieën. Zo zou ze ontvoerd zijn door een georganiseerde misdaadbende die de bank van het Vaticaan mogelijk wilde dwingen om een lening terug te vorderen. Volgens een andere theorie zou ze gegijzeld zijn om de vrijlating af te dwingen van Mehmet Ali Agca, een Turkse schutter die in 1981 probeerde Paus Johannes Paulus II te vermoorden. In 2005 beweerde een anonieme beller in een Italiaans tv-programma dat het geheim van haar ontvoering mee in het graf werd genomen door Enrico ‘Renatino’ De Pedis, een maffiabaas die in de jaren 1980 de gevreesde Magliana-bende leidde. Zijn graf werd uiteindelijk opgegraven in 2012, maar er werd geen verband gevonden met de dood van Orlandi.