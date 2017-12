Anonieme bitcoinmiljonair geeft 68,4 miljoen euro weg aan goede doelen Navin Bhagwat

18u56

Bron: BBC 0 ANP De euro en de cryptovaluta Bitcoin. Veel mensen zien de digitale munt als investering terwijl economen waarschuwen voor een bubbel. Een anonieme cryptomiljonair heeft een investeringsfonds opgericht waarin 5.057 bitcoins (momenteel omgerekend ongeveer 68,5 miljoen euro) beschikbaar worden gesteld aan goede doelen over de hele wereld. De gulle gever geeft slechts één simpele reden voor zijn of haar vrijgevigheid: "Ik bezit nu meer geld dan ik ooit zal kunnen uitgeven".

De slimme investeerder noemde zijn fonds The Pineapple Fund, vanwege zijn grote voorliefde voor ananassen. Het fonds steunde tot nog toe zes verschillende goede doelen. Zo gaf het omgerekend ongeveer een miljoen dollar aan The Water Project, een stichting die zich inzet voor een schone en betrouwbare watertoevoer in een groot deel van Afrika. Instituut MAPS kreeg hetzelfde bedrag. Deze non-profitorganisatie pleit voor de legalisering van psychedelische drugs en marihuana voor medicinaal gebruik.



De persoon achter het fonds zegt dat hij een paar jaar geleden begon met het investeren van zijn tijd en moeite in de bitcoin. "Toen de waarde voor het eerst meer dan een dollar werd, dacht ik dat het een triomf voor de bitcoin was. Ik zag de prijs stijgen naar 15 dollar, 20 dollar, 30 dollar...wauw! Vandaag zie ik een waarde van 17.539 dollar per bitcoin. Ik geloof soms nog steeds niet dat het echt is."



Het fonds accepteert momenteel aanvragen van elk goede doel dat zich aanmeldt via het formulier op de website. Ze moeten wel geregistreerd zijn als non-profitorganisaties in het land van herkomst. Individuen kunnen zich niet aanmelden. "Pineapple Fund doet aan vrijgevigheid, maar niet dat soort vrijgevigheid", aldus de oprichter.

Ik bezit nu meer geld dan ik ooit zal kunnen uitgeven Anonieme weldoener

Pineapple Fund De voorpagina van The Pineapple Fund, een fonds dat bitcoins weggeeft aan goede doelen.