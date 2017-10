Anoniem in België begraven VS-oorlogsveteraan krijgt nieuw graf in Illinois 23u35 0 AP Rose Carlson rouwt bij de kist van haar oom Michael Aiello. Meer dan zeventig jaar nadat hij in Nederland sneuvelde tijdens de Operatie Market Garden, zijn de resten van een Amerikaanse oorlogsveteraan dit weekeinde met militaire eer begraven in Springfield, Illinois.

Sergeant Michael Aiello maakte deel uit van een Amerikaans zweefvliegersregiment. Hij raakte vermist op 30 september 1944 bij Nijmegen, waar zwaar werd gevochten om de brug over de Waal. Acht jaar geleden bleek dat hij anoniem was begraven op een Amerikaanse militaire begraafplaats in België. DNA-onderzoek wees de stoffelijke resten toe aan Aiello.

D-day

Aiello vocht niet alleen mee in de strijd bij Nijmegen, hij was ook betrokken bij D-Day, de geallieerde invasie van Normandië in juni 1944. Hij kreeg postuum twee militaire onderscheidingen: een Bronze Star (voor heldhaftig optreden in een oorlog) en een Purple Heart (gewond of gedood tijdens militaire dienst).

Market Garden was een geallieerde luchtlandingsoperatie in het oosten van Nederland om de nazi's te verdrijven. Het plan mislukte doordat ze een brug bij Arnhem niet wisten te veroveren. Meer dan 15.000 geallieerde militairen lieten het leven.