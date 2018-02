Annika overleefde vorig jaar dodelijke schietpartij in Fort Lauderdale, deze week ontsnapte haar zoon aan bloedbad in Florida IVI

17 februari 2018

12u30

Bron: CNN 1 “Er is een veiligheidsoefening voor schietincidenten aan de gang. Het is echt eng, ze hebben zelfs met een wapen geschoten”, zo sms'te Annika Deans zoon woensdag. Maar even later kreeg ze een bericht dat geen enkele ouder wil krijgen: “HET IS GEEN OEFENING”, schrijft de veertienjarige Austin. Dean begreep op dat moment maar al te goed welke horror haar zoon meemaakte, want amper een jaar geleden overleefde ze zelf een schietpartij.

Op 6 januari 2017 schiet de 27-jarige Esteban Santiago-Ruiz in het rond aan Terminal 2 in de internationale luchthaven van Fort Lauderdale. Vijf mensen komen om het leven en tientallen anderen raken gewond. Annika Dean is een van de vele mensen in de Terminal die zich probeert te verstoppen. Ze duikt achter een bagagekar, maar het is een man die ze niet kende die haar beschermd heeft tegen de kogels. “Die man is mijn beschermengel”, zei Dean vorig jaar op CNN toen ze tegenover de zender getuigde over de schietpartij.

Maar afgelopen woensdag waren de rollen omgekeerd. Dean kon niets anders doen dan wachten op nieuws van haar zoon die nu op zijn beurt een schietpartij meemaakte. “Ik was dankbaar voor elke sms die hij me stuurde”, zegt ze. “Het is anders wanneer het je kind overkomt.”

Verstoppen

Dean hoopte ondertussen dat haar zoon Austin zich herinnerde wat zij hem een jaar geleden allemaal had gezegd om een schietpartij te overleven. “Ik heb met mijn kinderen hierover gepraat”, vertelt ze. “Als we door de gangen van de supermarkt lopen, vraag ik hen soms ‘Wat zou je doen als dit hier gebeurt? Waar zou je je verstoppen?’. Austin heeft zich met 30 andere leerlingen kunnen verstoppen in een klaslokaal. De dochter van Deans beste vriendin heeft de schietpartij niet overleefd.

De gedachte dat zij en haar zoon elk een dodelijke schietpartij hebben overleefd, weegt zwaar op Dean. “Het is ongelofelijk zeldzaam”, zegt ze. “Mijn broer zei me: ‘Ofwel heb jij heel veel geluk, ofwel net helemaal niet’. Ik zei hem dat het beide is.”

