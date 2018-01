Anneka filmt zichzelf zwemmend bij watervallen wanneer achter haar plots man in water valt en verdrinkt jv

22 januari 2018

16u10

Bron: Stawell Times 0 Anneka Bading was aan het zwemmen bij de MacKenzie-watervallen in de Australische deelstaat Victoria, toen achter haar het noodlot toesloeg. Een man sukkelde in het water en verdronk. De 24-jarige Bading klaagt het gebrek aan waarschuwingsborden én aan gsm-ontvangst in het Grampians National Park aan.

Zaterdagnamiddag ging Bading met enkele vriendinnen zwemmen bij de MacKenzie-watervallen. Ze had haar GoPro bij zich en schoot er beelden mee. Ook van een groepje vrienden achter haar, die plots in paniek waren. Een van hen, een 28-jarige Taiwanees die in Australië woonde, was in het water gevallen en kwam niet meer boven. Bading zwom naar de plek waar de man was ondergegaan. Er was ook een redder aanwezig, die niet aan werk was. Die sprong het water in, maar iedereen maande hem aan om zijn eigen leven niet te riskeren in de diepe en krachtige waterstroming.

Zondagochtend vond de politie dan helaas het lijk van de onfortuinlijke man, nadat de zoektocht naar hem de avond tevoren moest worden stopgezet door de invallende duisternis.

"Ze waren niet eens aan het zwemmen", zei een gechoqueerde Bading aan de Stawell Times. "Hij zat gewoon op de rotsen en is waarschijnlijk uitgegleden. Ze waren zich echt goed aan het amuseren, tot dat gebeurde."

Bading zei dat "plots iedereen begon te roepen en te wijzen". "We wisten niet wat er gaande was, we dachten aan een of ander dier in het water. Toen een meisje mijn GoPro-stick vastnam in een poging hem te redden, begreep ik dat er iemand aan het verdrinken was."

De communicatie met de - vermoedelijk - Taiwanese vriendengroep van het slachtoffer verliep moeizaam en bovendien bleek niemand gsm-ontvangst te hebben. Bading klom naar de parking boven en moest nog tien minuten rijden voordat ze ontvangst had en de hulpdiensten kon verwittigen. Dat vindt ze niet kunnen. Ze zag ook nergens borden staan met een zwemverbod. Het park zelf zegt dat er wel degelijk drie van die waarschuwingsborden zijn en roept iedereen op ze ook op te volgen. Er wordt bekeken of er mobiele telefoonontvangst kan voorzien worden op de parking bovenaan de watervallen.