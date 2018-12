Annegret Kramp-Karrenbauer volgt Merkel op als partijleider CDU, bondskanselier krijgt minutenlang applaus na afscheidsspeech Daimy Van den Eede LH

07 december 2018

16u48

Bron: Belga, BBC, de Volkskrant 1 Annegret Kramp-Karrenbauer wordt de nieuwe partijleider van de christendemocratische CDU in Duitsland. Vandaag nam Angela Merkel op het congres van haar partij in Hamburg na 18 jaar afscheid als partijleider. Na haar afscheidstoespraak kreeg een zichtbaar geëmotioneerde Merkel een tien minuten durende ovatie.

Merkels vertrouwelinge Kramp-Karrenbauer (56) won de verkiezing met 517 van de 999 stemmen. Haar rivaal, Friedrich Merz, kon rekenen op 482 stemmen.

De 64-jarige Merkel blijft voorlopig wel aan als bondskanselier. Ze heeft laten weten dat ze haar volle ambtstermijn, die tot 2021 loopt, wil uitzitten. Annegret Kramp-Karrenbauer zal dan vrijwel zeker de lijsttrekker van de christendemocraten worden en daarmee mogelijk Merkel ook als bondskanselier opvolgen.

Electorale tegenslagen

Merkel stond meer dan achttien jaar aan de top van de christendemocraten. Ze besliste in oktober zich niet langer kandidaat te stellen voor het CDU-voorzitterschap. “Samen willen we dat onze CDU, als een sterke centrumpartij, haar mandaat naleeft, overtuigingskracht uitstraalt en het juiste aanbod doet voor de toekomst van ons land”, zei Merkel.

Ze herinnerde haar partij aan de verkiezingsoverwinningen van vorig jaar, maar zei niets over de electorale tegenslagen van de CDU in de deelstaatsverkiezingen eerder dit jaar. Veel kiezers zijn toen overgelopen naar de Groenen of naar de rechtse Alternative für Deutschland.

Lof voor George Bush

Ze prees in haar speech de vorige week overleden Amerikaanse president George Bush, wiens begrafenis ze woensdag nog bijwoonde, en de vorig jaar overleden voormalig bondskanselier Helmut Kohl voor het herenigen van Duitsland in 1990. “President Bush vertrouwde op een beslissend moment bondskanselier Kohl… hij begreep dat politiek iedereen moet dienen”, aldus Merkel nog.

Ze verdedigde verder nog haar besluit om de grenzen open te zetten voor oorlogsvluchtelingen en keerde zich tegen het oprukkende nationalisme in de wereld. “Onze liberale waarden moeten verdedigd worden, zowel hier als als in het buitenland”, zei ze ook. In haar toespraak waarschuwde ze ook voor grote uitdagingen in de toekomst zoals de klimaatverandering, het behoud van de Europese eenheid en de afloop van de brexit.