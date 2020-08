Anne Frankboom op Corsica vernield door vandalen ISA

03 augustus 2020

16u16

Bron: ANP 4 Een paardenkastanje die in het Corsicaanse dorp Pianello speciaal was geplant ter nagedachtenis aan Anne Frank (1929-1945) is door een of meer vernielers zwaar toegetakeld. De schors is er in de nacht van zaterdag op zondag voor een deel afgerukt. De boom staat er al tien jaar dankzij het Anne Frank Huis in Amsterdam en overleeft de schade mogelijk niet. De politie gaat volgens justitie in Bastia uit van opzettelijke beschadiging, maar liet zich niet uit over mogelijke motieven.

In het dorp zijn er de afgelopen vier jaar jaarlijks bijeenkomsten met de Holocaust als herdenkingsthema en het evenement heet ‘Rond de boom’. Dat was dit jaar afgelopen zondag. De boom is een stek van de kastanje achter het pand aan de Prinsengracht waar de joodse Frank zat ondergedoken en waar ze de top van kon zien. Ze schreef er een dagboek dat wereldberoemd werd en waarvan zeker 30 miljoen exemplaren zijn gedrukt. Ze is in het laatste oorlogsjaar gestorven in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Een aantal politici hebben al in een reactie laten merken dat ze ervan overtuigd zijn dat antisemitisme achter de vernielzucht zit. Burgemeester Orsucci van de Corsicaanse haven Bonifacio uitte zijn verontwaardiging over "de weerzinwekkende aanslag" en zei dat "het hem moeilijk valt te kiezen tussen woede en afkeer" over de daad die de herinnering aan Anne Frank wil "vervuilen" en ook alle Corsicanen bezoedelt. Het plaatsvervangend hoofd van het betrokken departement Haute-Corse, Ronan Leaustic, is zelf naar de boom gegaan en zei dat "we moeten blijven herinneren, want deze misdaden vinden helaas plaats en daarom is er nog veel te doen om het bewustzijn te vergroten".



