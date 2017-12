Anna (33) bezwijkt twee jaar na beestachtige verkrachting aan verwondingen. Haar aanrander krijgt intussen strafvermindering Koen Van De Sype

18u14

Bron: International Business Times, Daily Mail 778 RV De politie-inspecteurs die ter plaatse kwamen, noemden het de gruwelijkste en wreedste aanranding die ze ooit hadden gezien: toen de Russische Anna Barmina (33) twee jaar geleden gevonden werd, leefde ze nog nauwelijks. Gizar Ziyangareev (39) had haar verkracht met een afgebroken tak en een groot deel van haar organen beschadigd. Anna vocht voor haar leven, maar werd nooit meer de oude. En ze bezweek nu toch nog aan het trauma dat ze opliep. Ziyangareev kreeg intussen strafvermindering.

De bouwvakker was niet aan zijn proefstuk toe toen hij Anna aanviel in september 2015. Hij was net vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij een buurvrouw en een minderjarig meisje had aangerand en had in diezelfde week ook al drie andere vrouwen verkracht in de stad Oefa.

Vuisten

Hij bewerkte Anna eerst met zijn vuisten en een mes, waarna hij haar de bosjes insleurde en verkrachte met de afgebroken tak van een boom. Vervolgens stal hij haar laptop en mobiele telefoon, samen met 840 euro aan cash die de vrouw bij zich had. En liet hij haar voor dood achter.

De vrouw bleek zware schade aan heel wat organen opgelopen te hebben. Die leidde tot een hartaanval, waarna Anna in een maandenlange coma terechtkwam. Ze kwam na bijna een jaar weer bij kennis, maar kwijnde door het trauma dat ze had opgelopen langzaam weg in haar ziekenhuisbed. Ze viel 30 kilogram af en sprak nooit nog een woord.

Meteen na de feiten werd aan de toponderzoekers in de regio bevolen om te laten vallen waarmee ze bezig waren en al hun inspanningen te concentreren op het vinden van de serieverkrachter. Tien dagen later werd hij opgepakt nadat de politie 107 profielen had geanalyseerd van bekende daders. (lees hieronder verder)

RV

Ziyangareev kreeg 23 jaar cel tijdens het proces dat daarop volgde en dat was een van de langste straffen die een verkrachter ooit kreeg in Rusland. Hij tekende echter beroep aan en slaagde erin om toch nog een maand van zijn straf af te krijgen door aan te voeren dat hij een oude moeder en drie kinderen had die hij moest onderhouden. Dat kon al op veel onbegrip rekenen bij de familie van Anna.

"Monster"

Haar moeder noemde hem “een onmenselijk monster” en vroeg zelfs de herinvoering van de doodstraf. “Ik snap niet dat hij er zo mild vanaf komt”, liet ze zich na de nieuwe uitspraak ontvallen. “Elke vermindering van zijn straf is een fout signaal. Anna krijgt trouwens geen tweede kans. Hij kan nog vrijkomen en gewoon verdergaan met vrouwen verkrachten.”

Volgens de krant Komsomolskaya Pravda bekende de dader de feiten, maar toonde hij nooit enig berouw. “Hij vertelde aan de politie dat hij niets misdaan had en dat de vrouwen hem juist dankbaar moesten zijn”, klinkt het.

Anna – die vertegenwoordiger was van het cosmeticamerk Oriflame – werd gisteren begraven.