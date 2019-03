Ann (63) lijkt te slapen tijdens vlucht naar Londen, maar is bij aankomst overleden ttr

07 maart 2019

13u25

Bron: The Sun, Metro UK 1 Een 63-jarige Britse vrouw is gestorven tijdens een vlucht van Malaga naar Londen. Een van de passagiers merkte op dat ze “niet wakker werd” bij aankomst. Volgens enkele andere reizigers hoestte de zestiger hevig vlak voor vertrek en had ze pijn in de borst. Luchtvaartmaatschappij easyJet verklaarde dat er geen sprake was van “zorgwekkende symptomen” en liet de vrouw aan boord van het vliegtuig stappen.

Ann Rudkin was een levensgenieter. Sinds de dood van haar man ging de 63-jarige vrouw regelmatig alleen op reis. Vorige week genoot ze nog van een vakantie onder de Spaanse zon. Maar vlak voor ze huiswaarts keerde, voelde ze zich niet goed. “Last van hevige hoestbuien en pijn in de borst”, zo zei ze maandag tegen een andere passagier op de luchthaven in Malaga. Tijdens de vlucht ging het van kwaad naar erger.



“De vrouw naast mij was de hele tijd hevig aan het hoesten. Het klonk écht niet gezond”, zegt de 28-jarige Jacob Rogers. “Ze boog op een gegeven moment naar voor en leunde met haar hoofd tegen de zetel van de passagiersstoel voor haar. Ik dacht dat ze in slaap was gevallen.”



Overleden

Toen het vliegtuig arriveerde op de luchthaven van Londen, merkte Rogers’ vriendin Jessica op dat de vrouw bewegingloos in haar stoel bleef zitten. Alle andere passagiers waren intussen al van het vliegtuig gestapt. Het jonge koppel probeerde Rudkin wakker te maken, maar kreeg geen enkele reactie. Rogers verwittigde een van de stewards, die onmiddellijk het medische team opriep. Een arts stelde vast dat Rudkin was gestorven.

De familie van de overleden vrouw overweegt klacht in te dienen tegen easyJet wegens nalatigheid. Verschillende getuigen verklaarden dat de vrouw nog voor vertrek al hevig hoestte. Bovendien nam de crew volgens Rogers zijn verantwoordelijkheid niet aan boord. “De stewards wekten de vrouw niet wanneer de landing werd ingezet. Ze lieten haar gewoon zo liggen”, vertelde de twintiger aan ‘The Sun’. “Misschien leefde ze nog op dat moment en kon er sneller ingegrepen worden.”

“Geen zorgwekkende symptomen”

Toch is er volgens easyJet geen sprake van nalatigheid bij het personeel. “Ons grondpersoneel zal een reiziger nooit laten vertrekken als wordt vermoed dat de persoon in kwestie niet in staat is om te reizen”, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. Een woordvoerder van easyJet verklaarde dat Rudkin “vlak voor en tijdens de vlucht geen zorgwekkende symptomen vertoonde die op ernstige gezondheidsproblemen konden wijzen”.

Ook toen de vrouw niet wakker werd, handelde het personeel correct, zo zei de woordvoerder aan ‘The Sun’. “Het cabinepersoneel verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten bij aankomst, maar helaas was de passagier al overleden. Er zal nog een autopsie plaatsvinden waaruit moet blijken waaraan de vrouw overleed.”