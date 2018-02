Ankara waarschuwt dat Amerikaanse soldaten in noorden van Syrië doelwit kunnen worden sam

04 februari 2018

14u10

Bron: belga 0 Turkije dreigt opnieuw zijn offensief in het noorden van Syrië uit te breiden. Ankara waarschuwt de Amerikaanse soldaten in dat gebied dat ze een doelwit kunnen worden als ze het "terroristische uniform" dragen. De Olijftak-operatie in het noorden van Syrië is gericht tegen de Koerdische YPG-militie, die Ankara beschouwt als terroristisch.

"Als ze (de YPG, nvdr.) zich niet terugtrekken uit Manbij, zullen we tot Manbij gaan en zullen we ten oosten van de Eufraat gaan", waarschuwt de vicepremier Bekir Bozdag op de televisiezender CNN-Turk.

"We willen geen enkele confrontatie met de Verenigde Staten", zei Bozdag nog. "Maar de Verenigde Staten moeten zich bewust zijn van de Turkse gevoeligheden. Als Amerikaanse soldaten terroristische uniformen dragen of zich bij de terroristen bevinden tijdens een aanval tegen het leger, zal er geen enkele manier zijn om het onderscheid te maken."

Bondgenoot

De strategische stad Manbij ligt op een honderdtal kilometer ten oosten van de regio Afrin, in het noordwesten van Syrië. Op 20 januari lanceerde Ankara daar de operatie tegen de YPG. Die militie is echter ook een bondgenoot van de internationale coalitie die tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) strijdt.

Ten oosten van Afrin controleert de YPG-militie Manbij en ten oosten van de Eufraat ook een lange strook grondgebied langs de Turkse grens. In die sector krijgen ze de steun van Amerikaanse militairen in hun strijd tegen IS.