Ankara vist meer dan 1.800 ambtenaren weer op nadat ze ontslagen werden na mislukte coup ADN

10u30

Bron: Belga 0 REUTERS De Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse autoriteiten hebben per decreet meer dan 1.800 ambtenaren weer in de administratie van het land opgenomen nadat die de laan waren uitgestuurd in het kader van de zuiveringen na de mislukte staatsgreep van juli 2016, zo heeft het staatspersbureau Anadolu vandaag gemeld.

Het gaat om 1.823 mensen die wandelen waren gestuurd nadat ze een versleutelde app hadden gedownload die volgens Ankara het geliefkoosde communicatiekanaal van de putschisten was.

Maar eind december lieten de autoriteiten weten dat duizenden mensen de app zonder het te weten hadden gedownload.