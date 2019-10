Ankara verwerpt kritiek Golflanden op offensief in Syrië: “Jullie hebben evenveel burgers gedood in Jemen” IB

10 oktober 2019

02u11

Bron: Belga 0 De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu heeft de kritiek van sommige Golflanden op het Turkse offensief in Syrië verworpen en beschuldigt diezelfde landen ervan in Jemen “evenveel burgers te hebben gedood en uitgehongerd”.

"Jullie hebben evenveel burgers gedood en uitgehongerd in Jemen. Met welk recht verzetten jullie je nu tegen deze operatie?", verklaarde Cavusoglu. Hij verwees hiermee waarschijnlijk naar de kritiek van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en naar het conflict dat Jemen nu al meer dan vier jaar in de greep houdt. Dat conflict kostte inmiddels aan tienduizenden mensen, onder wie heel wat burgers, het leven en wordt door de Verenigde Naties vaak omschreven als de ergste humanitaire crisis ter wereld van dit moment.

Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uitten beide gisterenavond forse kritiek op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië. Volgens de Saudische minister van Buitenlandse Zaken riskeert de Turkse "agressie" "negatieve gevolgen te hebben voor de veiligheid in en de stabiliteit van de regio" en dreigt het de "inspanningen te ondermijnen" die worden geleverd in de strijd tegen IS.