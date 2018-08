Ankara veroordeelt Amerikaanse sancties tegen Turkse ministers om vastgehouden dominee IB

02 augustus 2018

01u58

Bron: Belga 0 Turkije heeft de sancties van de Verenigde Staten tegen twee Turkse ministers scherp veroordeeld en eist dat de VS op zijn beslissing terugkomt. "We roepen het VS-bestuur op afstand te nemen van deze beslissing", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De beslissing zal de pogingen om de betrekkingen te verbeteren "grote schade" toebrengen. Turks buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu schreef op Twitter dat de VS-sancties niet zonder gevolgen zullen blijven.

ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz. https://t.co/0u56aTwsqK Mevlüt Çavuşoğlu(@ MevlutCavusoglu) link

De regering-Trump kondigde tegen de Turkse justitieminister Abdülhamit Gül en binnenlandminister Süleyman Soylu sancties af, vanwege de arrestatie van dominee Andrew Brunson uit de VS. Het Witte Huis zegt dat daardoor mogelijke bezittingen van de twee in de VS bevroren worden. VS-burgers mogen met hen ook geen zaken doen.

