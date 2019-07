Ankara lanceert tegenaanval op Irak na aanslag Erbil ttr

19 juli 2019

06u35

Bron: belga 4 buitenland Turkije heeft gisteren een luchtoperatie uitgevoerd tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Irak als een reactie op de aanslag in het Noord-Iraakse Erbil waarbij een "medewerker" van het Turkse consulaat in de stad omkwam. Dat liet minister van Defensie Hulusi Akar weten.

"Na de wrede aanval in Erbil hebben we onze grootste luchtoperatie op Qandil gelanceerd en een zware slag toegebracht aan de PKK", verklaarde de Turkse minister.

Een gewapende man opende woensdagnamiddag het vuur in een restaurant waar medewerkers van het Turkse consulaat aan het lunchen waren. Het restaurant bevindt zich in een duurdere wijk van de stad. Een medewerker van het consulaat, Osman Köse, kwam daarbij om. Bronnen in Irak bevestigen de dood van de Turkse man, maar ook die van twee Iraakse burgers.

Hoewel een woordvoerder van de gewapende arm van de PKK, Dyar Denir, al ontkende iets met de schietpartij te maken te hebben, wijzen verschillende experts in de richting van de Koerdische organisatie.

Militaire operatie

Bij de tegenaanval gisteren heeft het Turkse leger schuilplaatsen van PKK en grotten vernietigd, stelt Akar. Hij zei nog dat "de strijd tegen terrorisme met een groeiende vastberadenheid zal doorgaan totdat de laatste terrorist geneutraliseerd is".

Turkije leidt sinds mei een militaire operatie tegen de PKK in Irak, die door Ankara, de EU en de VS beschouwd wordt als een terroristische organisatie.