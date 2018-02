Ankara haalt slag thuis in strijd om onderzeese aardgasgebieden voor Cyprus KVE

23 februari 2018

14u58

Bron: Belga 1 In het geschil tussen Turkije en Cyprus om gepland onderzoek naar aardgas ten zuidoosten van het eiland in de Middellandse Zee denkt Ankara een slag thuisgehaald te hebben. Het door het Italiaanse energiebedrijf ENI gehuurd boorschip Saipem 12 000 heeft deze morgen zijn positie verlaten in de omgeving van een onderzoeksgebied ten zuidoosten van de havenstad Larnaca en is in de richting van het westen vertrokken. Dat meldde de Cypriotische openbare omroep (RIK).

Ankara had met oorlogsbodems de voorbije twee weken verhinderd dat het schip boringen naar aardgas kon opstarten. De Saipem heeft in maart een andere onderzoeksopdracht in Marokko en moest daarom het anker lichten.

Ankara argumenteert dat boringen naar aardgas zonder toestemming van de Turkse Cyprioten hun rechten zou schenden. De Turkse marine zal voortaan beletten dat er nog dergelijke pogingen tot onderzoek volgen.

Nicosia zal nu volgens de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken Ioannis Kasoulides de verdere toenadering van Turkije tot de EU blokkeren. De Cypriotische president Nicos Anastasiades zal vrijdag op de EU-top de andere regeringsleiders over de situatie informeren.

De kleine eilandrepubliek is na een Griekse staatsgreep en de invasie van Turkse troepen in 1974 in een noordelijk Turks en een zuidelijk Grieks gebied verdeeld. Onder de zeebodem ten zuiden van het eiland worden rijke gasvoorraden vermoed.