Angst voor zware rellen: Buitenlandse Zaken raadt trip naar Parijs af

07 december 2018

14u22

Bron: Belga, Tui 35 De Belgische overheid raadt reizen naar Parijs komend weekend af wegens de geplande betogingen van de ‘gele hesjes’. Dat blijkt uit een vernieuwd reisadvies voor Frankrijk. Touroperator Tui belooft alvast een integrale terugbetaling van de reiskosten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van ons land adviseert om dit weekend Parijs te mijden. “Als u naar Parijs komt, volgt u best de volgende voorzorgsmaatregelen: vermijd menigten en blijf weg van elke bijeenkomst, geef de voorkeur aan de arrondissementen van de linkeroever en ga niet naar symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Elysees, de Boulevard Haussman, de Concorde en de Bastille”, luidt het advies.

Chaotisch verkeer

Buitenlandse Zaken vindt het ook raadzaam om niet in het centrum van Parijs rond te rijden omdat verkeerslichten beschadigd zijn, wat soms chaotisch verkeer veroorzaakt. “Parkeer voertuigen in ondergrondse parkeergarages en niet op straat. Belemmer voorts geen discussies en andere controverses en verzet je niet tegen de politie”, aldus Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken verwacht de belangrijkste problemen in Parijs, maar het is mogelijk dat andere steden ook worden getroffen. “Voor alle reizen naar Frankrijk, met inbegrip van de overzeese departementen en gebieden, nodigen we reizigers uit om de voorzorgsmaatregelen te respecteren.”

Reis annuleren of uitstellen

TUI heeft al zijn reizigers met afreis tot en met 9 december gecontacteerd om hen te informeren over de situatie in Frankrijk. “We bieden hen aan hun reis te annuleren of uit te stellen naar een latere datum.

Alle bij TUI geboekte onderdelen van de reis (treinticket, overnachtingen, tickets voor musea of andere uitstappen) worden aan de reiziger terugbetaald ingeval van annulatie.

Ook Thomas Cook/Neckermann volgt het reisadvies van Buitenlandse Zaken op. “Onze klanten kunnen, als zij dit willen, hun vakantie naar Parijs van 7 tot en met 9 december kosteloos annuleren of wijzigen. Wij volgen de situatie nauwgezet op”, luidt het vrijdagmiddag.

89.000 leden van de ordediensten paraat

Frankrijk mobiliseert uiteindelijk meer dan 89.000 leden van de ordediensten voor de nieuwe actiedag van de ‘gele hesjes’ morgen. Dat heeft de Franse premier Édouard Philippe aangekondigd. In Parijs zullen alles samen zo’n 8.000 manschappen de orde proberen te bewaren. In de hoofdstad worden ook een tiental gepantserde voertuigen ingezet, aldus de premier, die het had over een “uitzonderlijk dispositief”. Volgens de directeur van de nationale gendarmerie, Richard Lizurey, is het de bedoeling dat de pantserwagens instaan voor “bescherming tegen projectielen, molotovcocktails en pétanqueballen”.

Vorige zaterdag stonden over heel Frankrijk ongeveer 65.000 leden van de ordediensten paraat, waarvan 5.000 in Parijs. Sinds het begin van de acties van de ‘gele hesjes’ steeg het aantal gewelddadige incidenten elk weekend en dat stemt de autoriteiten in de aanloop naar een nieuwe actiedag op zaterdag allerminst optimistisch.

Musea en winkels gesloten

Een tiental Parijse musea, waaronder het Louvre, lieten intussen weten dat ze morgen de deuren dicht houden en ook de Opera annuleerde de op het programma staande voorstellingen. Wie een trip naar de Jardin des Tuileries of de Eiffeltoren had gepland, zoekt eveneens best een andere datum. Ook het Pantheon, de torens van de Notre-Dame, Palais Royal, Galeries Lafayette en warenhuis Printemps blijven dicht voor bezoekers.

Winkeliers en andere handelaars in de buurt van de Champs-Élysées kregen van de politie de raad om hun winkels te sluiten en tegen mogelijke vandalenstreken te beschermen door onder andere straatmeubilair, reclameborden en terrassen te verwijderen en vensters met panelen af te schermen.

Molotovcoktails en zelfgemaakte bommen in beslag genomen

Achtentwintig molotovcoktails “klaar voor gebruik” en drie zelfgemaakte explosieven zijn vrijdagochtend in beslag genomen op een rotonde die door “gele hesjes” wordt bezet in het Zuid-Franse Montauban, op 50 kilometer van Toulouse, en dit op de vooravond van een nieuwe betoging. De autoriteiten wijzen erop dat op het bezit van de springtuigen straffen staan die kunnen oplopen tot 10 jaar cel. Ze vrezen ook voor ernstige incidenten op de manifestatie van morgen.

Commotie over optreden van politie

Het optreden van de politie bij de massale arrestaties van studenten heeft in Frankrijk voor commotie gezorgd. “Er waren choquerende beelden, omdat we ons in een klimaat van buitengewoon geweld bevinden”, zei de Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer vandaag op de zender France Inter.

Gisteren werden in de buurt van Parijs 146 studenten opgepakt. Het ging vooral om jongens en meisjes die in de omgeving van een middelbare school in Mantes-la-Jolie hadden geprotesteerd. Beelden van de politie-interventie laten tientallen jongeren geknield tegen een muur zien met geboeide handen op het hoofd of achter de rug.

D'autres images de l'interpellation de dizaines de lycéens, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l Violences Policières(@ Obs_Violences) link

De opnames zijn echt, bevestigde de politie. Blanquer wees er op dat de beelden in hun context moeten worden gezien - “in een tijd dat de ordehandhavers in heel Frankrijk worden ingezet, met enorme problemen en onvoorstelbare risico’s”. In Mantes-la-Jolie werd de politie aangevallen en kwam het tot rellen. “Een groot deel van de arrestanten komt natuurlijk vrij, maar er zijn er ook die erge dingen hebben gedaan”, zei Blanquer.

Linkse politici veroordeelden het optreden van de politie. Niets kan deze vernedering van de minderjarigen rechtvaardigen, tweette de voorzitter van de socialisten, Olivier Faure. De vroegere socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon vroeg zich op Twitter af of geweld het enige antwoord is dat het politiek beleid kent.

Glaçant, inadmissible. Cela n’est pas la République. La jeunesse Française humiliée. Mais que cherche le pouvoir sinon la colère en retour ? https://t.co/NJ9N0saBs5 Benoît Hamon(@ benoithamon) link

Sinds maandag protesteren in heel Frankrijk scholieren en studenten tegen de hervormingen in het onderwijs en blokkeren onderwijsinstellingen. Vanmorgen raakte een politieagent ernstig gewond door een aanval met zuur tijdens een demonstratie van middelbare scholieren in Mulhouse, waar het in het stadscentrum tot confrontaties kwam met de ordehandhavers.

