Angst voor verspreiding Covid-19 in Witte Huis neemt toe: “11 agenten van geheime dienst raakten besmet”

09 mei 2020

17u03

Bron: business insider 2 Elf agenten van de Amerikaanse geheime dienst hebben positief getest op Covid-19, zo blijkt uit een nieuw document van het Department of Homeland Security (DHS). Dat meldt Business Insider op basis van een bericht van Yahoo News. Uit de documenten blijkt ook dat 23 werknemers intussen van het coronavirus zijn hersteld, 60 anderen zijn naar verluidt in quarantaine.

Het is niet bekend of de agenten recent in het Witte Huis hebben gewerkt. Ook of ze nauw contact hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident Mike Pence is een vraagteken. Justin Whelan, een woordvoerder van de Amerikaanse geheime dienst vertelde Yahoo News dat de richtlijnen van de Centers for Disease Controle (CDC) worden gevolgd. “Om de privacy van onze werknemers en de operationele veiligheid te garanderen, geeft de geheime dienst niet vrij hoeveel werknemers werden getest op Covid-19 en hoeveel werknemers er in quarantaine zijn of geweest zijn.”

De angst voor een verspreiding van het coronavirus in het Witte Huis neemt almaar toe nadat enkele medewerkers positief hebben getest op de longziekte. Gisteren raakte bekend dat Katie Miller, de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, besmet raakte met Covid-19. Daarnaast zei de president diezelfde dag in het programma ‘Fox & Friends’ van Fox News dat hij deze week nog heeft samengewerkt met een medewerker van het Witte Huis die positief heeft getest op het coronavirus. Volgens CNN bevestigden de autoriteiten dat het gaat om een lid van de Amerikaanse marine, die werkt voor Trump als zijn persoonlijke chauffeur.

Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij “zich geen zorgen maakt” om besmet te raken met het virus. Hij verkondigde donderdag dat hij dagelijks getest zal worden op Covid-19. Ook wil de president laten uitzoeken of hij antistoffen tegen het virus heeft ontwikkeld.

Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany benadrukte gisteren nog dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden in de werk- en woonplaats van de president. Trump ligt in eigen land regelmatig onder vuur als gevolg van zijn aanpak van de pandemie, en ook omwille van het feit dat hij weigert een mondmasker te dragen.

