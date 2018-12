Angst voor Project X-feest tovert Nederlands dorp om tot bewaakt fort Dennis Greijn

07 december 2018

21u10

Bron: AD.nl 2 Op alle uitvalswegen die naar de Nederlandse gemeente Cuijk of Katwijk leiden, controleert de politie automobilisten. Politie te paard is aanwezig in het centrum van het dorp en politiebusjes en mobiele units van politie staan her en der geparkeerd. Het dorp lijkt daarmee voorbereid op een Project X-feest waar vanavond mogelijk veel mensen op afkomen. Al twee jongeren werden gearresteerd.

De grote politie-inzet in Cuijk heeft te maken met het voor vanavond aangekondigde Project X-feest in het naburige dorp Katwijk. Op een evenementenpagina op Facebook lieten 8000 mensen weten dat ze zouden komen. Nog eens 18000 zeiden geïnteresseerd te zijn.



Burgemeester Wim Hillenaar liet weten dat er geen feest is en riep ouders op vooral hun kroost niet naar Katwijk te laten afreizen. De burgemeester zegt iedereen tegen te houden die naar Katwijk wil afreizen voor het feest. Zo werden reeds twee mannen van 19 en 20 jaar oud gearresteerd. Ze worden ervan verdacht anderen te hebben aangezet om naar Katwijk te komen. Ook twintig andere jongeren werden al tegengehouden.

Overal politie

Bij de McDonald’s in Cuijk staat politie te paard. Op het station staan politiebusjes. Agenten halen er intussen wat te eten in de stationswinkel.

Uit voorzorg werden eerder vandaag door volleybalclub Volt uit Cuijk al alle trainingen voor vanavond afgelast. De trainingen zouden in de sporthal van het Merletcollege in Cuijk zijn. Het bestuur van de Cuijkse volleybalclub vindt dat het ‘geen enkel risico kan en mag nemen in het belang van onze leden en vrijwilligers’. Daarom heeft het bestuur besloten dat de trainingen niet doorgaan.

(Lees verder onder de foto’s)

Buitenlandse media

Ook de BBC en het Amerikaanse Foxnews pikten het bericht over een Project x-feest in Nederland op. In die berichtgeving werd ook verwezen naar een eerder Project X-feest in 2012 in het Groningse Haren. Dat feest eindigde in rellen waarbij gewonden vielen.