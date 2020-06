Angst voor nieuwe coronagolf groeit in China: 27 nieuwe besmettingen in Peking IB

16 juni 2020

03u40

Bron: ANP 0 De Chinese autoriteiten melden vandaag dat er 27 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld in hoofdstad Peking. In de miljoenenstad vond vorige week een nieuwe virusuitbraak plaats die gekoppeld is aan een lokale voedselmarkt. De afgelopen vijf dagen werden er 106 infecties vastgesteld.

De uitbraak in Peking voedt de angst voor een nieuwe golf van besmettingen in het land. De binnenlandse uitbraak in China was grotendeels onder controle dankzij een strenge lockdown die begin dit jaar werd ingesteld door de regering. Tot de recente uitbraak ging in het gros van de nieuwe gevallen om Chinezen die na een verblijf in het buitenland positief testten op het virus.

Tienduizenden mensen in Peking zijn volgens de regering inmiddels getest op het virus. Onder hen zijn ruim 8.000 mensen die op de markt werken waar de nieuwe uitbraak zou zijn ontstaan. Zij zijn in quarantaine geplaatst. Meer dan twintig woonwijken zijn op slot gegaan om verdere verspreiding te voorkomen. Ook alle sporthallen en uitgaansgelegenheden in de stad zijn maandag gesloten.

Een aantal andere Chinese steden heeft aangegeven mensen die vanuit de hoofdstad komen in quarantaine te gaan plaatsen. Behalve de 27 nieuwe gevallen in Peking, meldden de autoriteiten ook vier binnenlandse infecties in de nabijgelegen provincie Hebei. Ook in de provincie Sichuan, in het zuidwesten, werd een besmetting geregistreerd.

