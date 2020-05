Angst voor meer kinderobesitas door sluiting Amerikaanse scholen JOBR

15 mei 2020

15u51

Bron: DPA 0 Voedingsdeskundigen en diëtisten in de VS vrezen dat de sluiting van scholen, speeltuinen en sportvelden zal leiden tot meer obesitas bij kinderen. De lockdownmaatregelen dreigen niet enkel de fysieke activiteiten te beperken, maar kunnen ook gevolgen hebben voor de voedingsgewoonten. Dat staat vrijdag in de krant The Philadelphia Inquirer.

Volgens de Amerikaanse Centra voor de Controle en de Preventie van Ziekten (CDC), kampt in de VS meer dan een derde van de jongeren onder de 19 jaar met obesitas of zwaarlijvigheid. Pediatrische voedingsdeskundigen waarschuwen dat dit aantal door de lockdownmaatregelen nog verder kan stijgen.

Voedzaam

“Onderzoek toont aan dat kinderen tijdens de zomervakanties sneller aan gewicht winnen dan tijdens het schooljaar. Dat geld vooral voor jongeren uit minderheidsgroepen en voor degenen die al aan overgewicht lijden”, zegt Angela Luciani, een diëtist uit Philadelphia. Het eten thuis is vaak minder voedzaam dan de maaltijd die de kinderen op school krijgen voorgeschoteld.

De lockdown is voor heel wat gezinnen een stressvolle periode Peter Bidey

Peter Bidey, directeur familiale geneeskunde bij het Philadelphia College of Osteopathic Medicine, wijst erop dat de lockdown voor heel wat gezinnen een stressvolle periode is. “Daardoor komt er vaker ‘comfort food’ op tafel dat rijk is aan calorieën, maar minder gezond is dan verse voeding”, vertelt hij.

Fysieke activiteiten

Door de sluiting van speeltuinen en sportterreinen wordt ook de mogelijkheid tot fysieke activiteiten beperkt. “Kinderen zitten binnen opgesloten en gaan niet met hun vrienden naar het park. Er zijn absoluut minder mogelijkheden voor hen om actief te zijn”, zegt Angela Luciani.

De American Academy of Pediatrics raadt intussen aan om voor tieners dagelijks een uur uit te trekken voor fysieke activiteiten.