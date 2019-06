Angst voor loodvergiftiging rond Notre-Dame na hoge concentratie bij kind FVI

04 juni 2019

16u50

Bron: Belga 1 Zwangere vrouwen en kinderen die in de buurt wonen van de Notre-Dame in Parijs worden geadviseerd hun bloed te testen, vanwege de kans op een loodvergiftiging.

De waarschuwing van de regionale gezondheidsdienst komt volgens de BBC nadat bij een kind een te hoge concentratie lood is gemeten. Het kind woonde op Île de la Cité, het eiland waarop de Notre-Dame staat.

Ongeveer 300 ton aan lood is gesmolten tijdens de verwoestende brand die de historische kathedraal op 15 april trof. Na de brand werd al snel gewaarschuwd voor schadelijk stoffen die zijn vrijgekomen.

De regionale gezondheidsdienst is inmiddels een milieuonderzoek begonnen. Onderzoekers sluiten niet uit dat andere factoren dan de brand in de Notre-Dame hebben bijgedragen aan de verhoogde loodconcentratie die bij het kind gevonden is. Zwangere vrouwen en kinderen onder de 7 jaar die op Île de la Cité wonen, wordt geadviseerd uit voorzorg bij hun dokter langs te gaan.